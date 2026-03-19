鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-19 18:00

研究機構 Counterpoint Research 周四 (19 日) 發布最新研究報告指出，今年中國智慧手機市場正面臨記憶體成本飆升的嚴峻挑戰，前九周市場銷量年減 4%，在補貼政策與春節促銷雙重刺激下仍難掩頹勢，而值得關注的事，蘋果(AAPL-US) 逆勢成長 23%，Android 陣營則陷入漲價與市佔率的兩難抉擇。

記憶體漲價潮擾動市場！今年前9周蘋果在中國銷量逆勢增23% 專家：凸顯供應鏈掌控優勢(圖:shutterstock)

報告指出，記憶體價格暴漲正重塑手機產業鏈的成本結構。以 iPhone 17 Pro Max 為例，記憶體成本佔物料清單 (BOM) 比重已從 2020 年 iPhone 12 Pro Max 的 8% 升至 10% 以上。

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對於配置 16-24GB LPDDR5X 記憶體和 512GB–1TB UFS 4.0 記憶體的旗艦機款，記憶體成本占比更可能突破 20%。這種結構性變化迫使廠商調整定價策略，OPPO、vivo 等 Android 品牌已開始對現有機型試探性漲價，此舉被視為六月新機發布前的市場溫度測試。

蘋果的強勢表現凸顯其供應鏈掌控優勢。分析人士指出，除電商折扣與基礎款 iPhone 17 符合補貼政策外，蘋果更可能選擇吸收部分成本壓力，藉機擴大市佔率。這種策略與 Android 陣營形成鮮明對比，Android 陣營正被迫在成本轉嫁與市佔率之間艱難平衡。

短期來看，中國市場在三至五月仍將承壓，預計六月「618」促銷才可能帶來階段性改善。