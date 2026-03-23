鉅亨網新聞中心 2026-03-23 14:36

美伊雙方對峙陷入白熱化，亞太股市周一 (23 日) 全線重挫，其中日本與韓國股市更是雙雙觸發熔斷機制，成為全球金融市場的拋售重災區。

川普發48小時最後通牒！日韓股市雙熔斷 為何慘陷最大重災區。(圖:shutterstock)

美國總統川普對伊朗發出「48 小時最後通牒」，威脅若不全面開放荷姆茲海峽，將摧毀伊朗境內的發電設施；而伊朗隨即強硬回擊，警告若基礎設施受襲，將對整個地區的能源與資訊系統進行「不可逆轉」的報復。

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受此地緣政治衝突影響，韓國綜合指數跌逾 4%，韓國交易所在 KOSPI 200 期貨下跌 5% 後啟動 KOSPI 指數熔斷機制，程式化交易暫停 5 分鐘。日經 225 指數上午崩逾 2500 點，日本東證成長市場 250 指數期貨觸發熔斷，該期貨將於當地時間上午 9:40 恢復交易。

日韓股市之所以在本次危機中首當其衝，最核心的原因在於兩國對中東能源的高度依賴。

數據顯示，日本約有九成以上的進口石油來自中東，而韓國的原油進口也有七成依賴該地區，且運輸高度仰賴目前處於風暴中心的荷姆茲海峽。一旦海峽封鎖或油價持續飆升，兩國將面臨劇烈的輸入性通膨與能源成本暴漲。

高盛示警，若運輸中斷持續兩個月，日本經濟可能出現萎縮；花旗則預測，長期高油價可能使韓國 2026 年的 GDP 成長率下降近 0.5 個百分點。

此外，日韓股市的結構特徵也加劇了震盪。這兩大市場的國際資金佔比較高，在全球風險情緒惡化時，外資撤離的壓力相對巨大。

同時，兩國股市權重高度集中在半導體、汽車、化工與造船等出口導向型產業，這些行業對能源價格及全球貿易環境極為敏感。在市場對供應鏈中斷的擔憂下，三星、SK 海力士與現代汽車等龍頭企業的股價均出現劇烈跌幅。

面對嚴峻挑戰，日韓政府已緊急啟動應對機制。日本政府計劃撥款 8,000 億日元儲備預算以平抑汽油價格；韓國政府則時隔 30 年重啟「石油價格上限制度」，並準備加碼 25 兆韓元的補充預算。