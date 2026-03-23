鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 18:40

周一 (23 日) 公布的年度勞資談判初步結果顯示，日本企業已同意連續第 3 年加薪超過 5%，這將意味薪資的持續增長，而政策制定者認為這是促進經濟持久增長的關鍵。

日本大型工會初步數據：企業同意加薪5.26%(圖:shutterstock)

擁有 700 萬名會員、日本最大的工會「日本勞動組合總聯合會」(Rengo，聯合) 表示，其初步統計顯示今年的平均加薪幅度為 5.26%。相較之下，去年的初值為 5.46%，隨後分階段下修至最終的 5.25%，但這仍是 34 年來最大的加薪幅度。

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由於薪資調幅通常較低的小型企業談判結果會在稍後納入，最終數據通常會低於初步統計。連合的成員工會今年尋求平均 5.94% 的調幅，略低於去年的 6.09%。

包括豐田汽車 (Toyota Motor)、日立 (Hitachi) 和 NEC 在內的多家大型企業已於上周完成談判，並同意完全滿足工會要求，在勞動力競爭依然激烈的情況下，連續另一年提供大幅加薪。

雖然中東衝突導致的油價飆升和供應鏈中斷尚未對今年的談判造成重大損害，但經濟學家表示，不確定性增加可能會使利潤較薄的小型企業更加謹慎。部分分析師認為，高油價及其對通膨的影響可能會加劇薪資的上行壓力。

德意志證券日本首席經濟學家 Kentaro Koyama 指出，油價飆升帶動的通膨將侵蝕實質薪資，「這可能會強化工人為保護生活水準而要求加薪的訴求」，進而可能加強薪資與物價上漲的循環。

實質薪資與政策導向 儘管近年來名目薪資大幅增長，但實質薪資仍難以轉正，因為通膨速度超過了加薪幅度，抑制了家庭購買力。