鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 16:20

伊朗近日對卡達天然氣出口設施的軍事打擊，已引發全球能源市場與高科技供應鏈的高度不安。由於氦氣是半導體製造、航太與醫療顯影設備的關鍵原料，卡達作為全球主要供應國，其產線中斷正威脅著全球技術產業的穩定。

中東戰火重創卡達氦氣產出 全球半導體供應鏈面臨系統性威脅(圖:shutterstock)

全球三分之一供應驟停

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卡達坐擁全球最大的單一天然氣田，其生產的氦氣約占全球供應量的 30% 至三分之一。然而，位於卡達的全球最大液化天然氣廠——拉斯拉凡 (Ras Laffan) 設施，在遭受伊朗無人機與導彈多次襲擊後，受損極其嚴重。卡達國有能源公司 (QatarGas) 已於 3 月初宣布「不可抗力」，並表示設施修復將耗時數年，預計將削減 14% 的年度氦氣出口量。

受此危機影響，氦氣現貨價格在短短兩周內翻倍，合同附加費超過 30%。氦氣諮詢公司專家 Phil Kornbluth 指出，氦氣具有極難儲存與運輸的物理特性，必須以專用的隔熱容器低溫裝載，且保存期限僅約 35 至 48 天。目前約有 200 個造價百萬美元的專用容器滯留在中東地區，重新調配供應鏈與物流路線將面臨巨大瓶頸。

半導體產業首當其衝

在晶片製造過程中，氦氣具有極佳的導熱性，是晶圓冷卻工序中不可替代的原料。目前尚無任何可行的替代方案能取代氦氣來維持晶圓溫度的穩定。

此次危機對南韓半導體產業衝擊最為直接，因為三星電子與 SK 海力士約 65% 的氦氣進口依賴卡達。市場對供應中斷的擔憂已導致南韓晶片製造商本月市值蒸發逾 2,000 億美元。

首爾政府已將氦氣列入 14 類因戰爭而需重點監控的半導體供應鏈材料之一。 南韓祥明大學半導體裝置教授 Jong-hwan Lee 教授警告：「即使只有少數幾種材料供應中斷，也可能動搖整個半導體製造流程，因為每個生產階段都依賴於上一階段。」

專家警告：真正的短缺幾周後爆發

雖然目前各晶片大廠仍有數月的庫存，但專家警告，由於從中東運往亞洲的物流需時數周，真正的氦氣短缺衝擊預計在幾周後才會全面爆發。