鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 17:10

根據周末進行的民意調查顯示，大多數日本民眾反對為應對伊朗戰爭而向中東派遣軍艦，這對正面臨美國外交壓力的日本政府而言，無疑是一項重大的政治挑戰。同時，美國持續向盟友施壓，要求協助確保荷姆茲海峽的安全。

根據周末公布的調查結果，《讀賣新聞》的民調顯示，高達 67% 的受訪者反對派遣自衛隊前往中東；而在 ANN 的調查中，亦有 52% 的民眾表達反對意見。這反映出日本社會對於捲入海外軍事衝突仍保有深切的顧慮。

‌



儘管在派兵議題上民意反彈，但高市早苗內閣的整體支持率依然維持在高位，分別為 71% 與 65.2%。

美國政府近期持續對盟友施壓，要求共同維護荷姆茲海峽的航行安全，這條關鍵的水道目前因衝突而有效遭到封鎖，直接威脅到日本的石油供應。

高市首相在會談中向川普坦言，雖然日本願意為區域穩定做出貢獻，但受限於日本《和平憲法》與現行法律，日本的軍事行動有其極限。目前日本政府主張，伊朗戰爭的現狀尚未構成威脅日本生存的必要條件，因此未達法定的派兵標準。

面對困局，外務大臣茂木敏充於周日提到，若地區達成停火且水雷造成航行障礙，日本可能會考慮派遣具備世界領先技術的掃雷艇前往協助。日本曾在 1991 年海灣戰爭結束後派遣掃雷艇前往波斯灣，這也是二戰後日本首次海外軍事部署。

然而，官房長官木原稔在隨後的記者會上強調，目前政府尚未制定具體的行動計畫，也未在領袖峰會上做出任何具體承諾。他表示，政府將持續與相關國家保持溝通，並在謹慎評估形勢後再決定必要措施。