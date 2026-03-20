鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-20 12:10

有「新債券天王」稱號的雙線資本公司 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，目前美國 2 年期公債殖利率走勢可能意味著，聯準會下一步可能不是降息，而是升息。

岡拉克週四在社群平台 X 發文表示，美國 2 年期公債殖利率在不到三週內已上升 50 個基點，如今市場走勢所反映的訊號，已接近「一次升息」的預期。

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美國 2 年期公債殖利率週四盤中一度升至 3.928%，隨後拉回至約 3.8% 附近。由於 2 年期公債殖利率對貨幣政策預期相當敏感，因此此番快速上揚，也被市場視為對聯準會利率前景的重要觀察指標。

隨著伊朗衝突推升利率水準，並加劇投資人對通膨壓力的疑慮，市場對聯準會年內轉向寬鬆的預期幾乎已完全消退，甚至開始押注升息機率高於降息。

根據 3 月 19 日公布的 CME FedWatch 資料，到 2026 年 10 月會議為止，聯準會按兵不動的機率高達 90.7%，升息 1 碼的機率為 8.1%，升息 2 碼機率為 0.1%，降息 1 碼的機率僅 1.1%，顯示市場目前認為升息的可能性，明顯高於降息。