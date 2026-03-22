鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-22 22:00

近期伊朗戰爭引發的石油與天然氣價格飆升，本被視為促進全球加速轉向可再生能源的契機。然而，市場實際反應卻出乎意料：煤炭的地位依然穩固，成為對沖碳氫能源供應中斷風險的首選方式。

根據《巴隆周刊》報導，自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗展開轟炸行動以來，作為基準的紐卡斯爾動力煤價格已上漲超過 10%。

‌



相關市場數據顯示，Range 全球煤炭指數 ETF(COAL-US) 上漲 7%，而安碩全球清潔能源 ETF(ICLN-US) 僅上漲 2%。

分析指出，儘管可再生能源快速發展，但煤炭仍供應全球三分之一的電力需求。

研究顧問公司 Wood Mackenzie 動力煤市場主管 Anthony Knutson 指出，「煤炭在能源領域的地位相當穩固，未來十至二十年仍將扮演重要角色。」

值得注意的是，這一趨勢與美國總統川普對煤電的支持關聯不大。國際能源總署（IEA）數據顯示，美國煤炭消費自 2007 年高峰後已下降三分之二，目前全球煤炭需求中占比不到 5%，亞洲則成為煤炭需求增長的主要地區。

哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究員 Noah Kaufman 表示，雖然中國與印度去年煤炭使用量首次略微下降，但東亞其他地區仍呈增長趨勢。

此外，亞洲也是卡達液化天然氣（LNG）的最大買家，但如今，伊朗封鎖荷姆茲海峽，使液化天然氣供應受阻。

Knutson 指出，台灣已在考慮重啟部分封存的燃煤電廠，如果液化天然氣價格長期高企，周邊地區也可能效仿。

Kaufman 補充說：「液化天然氣曾被視為穩定的煤炭替代品，但現在恐怕不再如此。」

儘管需求仍在，礦業公司對煤炭投資熱情有限。Wood Mackenzie 企業研究主管 James Whiteside 表示，自 2010 年以來，全球煤炭資本支出已下降三分之二，去年僅約 50 億美元。

相較之下，專注煤炭的澳洲公司如兗煤澳大利亞 (03668-HK) 與 Whitehaven Coal 自伊朗戰爭爆發以來股價均實現兩位數上漲。

全球第三大礦商嘉能可（Glencore）則逆勢增持煤炭資產，將其作為主要利潤來源之一。Whiteside 指出，這也使嘉能可與力拓的合併談判因估值問題而破裂。

Knutson 表示，中期來看，全球煤炭需求與供應基本平衡，但若未來十年投資未增加，到 2040 年代可能出現短缺。

不過，其中有兩大趨勢可能以相反的方式影響這個長期預測：一是中國可能提前轉向太陽能與其他可再生能源，減少煤炭需求；二是全球 AI 數據中心建設熱潮將增加對電力及各類燃料的需求。