《紐約時報》週三 (4 日) 引述多名知情官員報導指出，伊朗情報部門人員近期已透過第三國情報機構，向美國中央情報局 (CIA) 釋出訊號，表示對就結束戰爭展開談判持開放態度。不過，相關說法隨即遭伊朗官方否認。

紐時：伊朗透過第三國向美國釋談判訊號 盼結束戰爭 (圖：shutterstock)

報導指出，該訊息是透過一個未具名國家的情報機構傳遞。消息來源包括中東官員以及一名西方國家官員，但均以匿名方式受訪。

然而，伊朗半官方通訊社塔斯尼姆 (Tasnim) 隨後引述伊朗情報部消息人士表示，相關報導是「完全的謊言」，並稱這是戰爭期間打的「心理戰」。

白宮與 CIA 目前尚未對此報導發表評論。

知情人士指出，華府內部對於伊朗或川普政府是否真的準備為這場衝突尋找「出口」仍抱持懷疑態度，至少短期內看不到立即降溫的跡象。

另一方面，伊朗駐聯合國日內瓦辦事處大使週二也表示，在美國與以色列對伊朗發動聯合攻擊後，目前不會與美國展開談判。

美國總統川普則在週二表示，德黑蘭確實希望談判，但「現在已經太晚了」，並強調美軍對伊朗的軍事行動仍將持續。

美伊衝突持續升溫，美國國防部長赫格塞斯週三表示，一艘美軍潛艦在國際水域發射魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，並稱這是「自 World War II 以來，美軍首度擊沉敵方軍艦」。他直言，伊朗海軍如今「已沉入波斯灣海底」。

美國國防部長赫格塞斯表示，伊朗難以在這場衝突中比美國撐得更久，並補充說，戰爭可能會持續長達八週，但也有可能更快結束。