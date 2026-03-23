留下買路財！伊朗議員證實：荷姆茲海峽每艘狂收6,400萬過路費

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-23 12:45

中東戰火未歇，一名伊朗國會議員周日（22 日）證實，伊朗正向部分通過荷姆茲海峽的船隻收取每收 200 萬美元（約新台幣 6,407 萬元）的過路費，並稱這是對該水道實施管控新手段的開端。

伊朗國會國家安全委員會議員 Alaeddin Boroujerdi 說，這項措施已經開始實施，並稱這是一種荷姆茲海峽的新「主權體制」。

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他提到，「戰爭需要成本，我方理所當然必須這麼做，向通過荷姆茲海峽的船隻收取通行費。」他說，此舉展現了伊朗的「權威」。