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日本考慮派自衛隊掃雷荷姆茲海峽！但有「一條件」

鉅亨網編譯莊閔棻

日本外務大臣茂木敏充週日（22 日）表示，如果美國與以色列對伊朗的戰爭達成停火，日本可能會考慮派遣軍隊執行荷姆茲海峽的掃雷任務。

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日本考慮派自衛隊掃雷荷姆茲海峽。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，茂木表示：「假設完全停火的情況下，那麼掃雷之類的行動就可能成為現實。這完全是假設性的，但如果停火建立，而水雷造成障礙，那麼我認為這將是一個值得考慮的問題。」


日本的軍事行動受到戰後和平憲法限制，但 2015 年的安全保障法規允許日本在海外使用自衛隊，如果攻擊，包括對親密安全夥伴的攻擊，威脅到日本的生存，且沒有其他手段可解決。

茂木表示，東京目前沒有立即計畫尋求安排讓滯留的日本船隻通過荷姆茲海峽。他補充說，創造條件讓所有船隻都能通過荷姆茲海峽「極其重要」，因為這條水道是全球五分之一石油運輸的通道。

伊朗外長阿拉格齊週五告訴日本《共同社》，他已與茂木討論可能允許與日本相關的船隻通過海峽。

日本約有 90% 的石油運輸依賴荷姆茲海峽，而德黑蘭在戰爭期間大部分時間關閉了海峽，戰事已進入第四週。全球油價上漲促使日本與其他國家動用儲備油應對。

美國總統川普週四會見了日本首相高市早苗時，敦促她「加大行動」。川普正在向盟友施壓，要求他們幫助開放海峽，但迄今為止尚未成功。

高市在華盛頓峰會後告訴記者，她已向川普簡報，日本根據國內法律能在荷姆茲海峽提供的支援與限制。


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