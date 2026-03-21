鉅亨網新聞中心 2026-03-21 18:00

《經濟學人》新封面文章指出，美國總統川普自發挑起的對伊朗軍事行動，正對他的政治實力構成前所未有的挑戰。

儘管川普曾靠強勢政治手腕及高支持度贏得選民信任，但與伊朗的衝突正在削弱他三大核心「超能力」：對現實的扭曲掌控、施壓的能力，以及對共和黨的控制力。

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《經濟學人》指出，若戰爭持續，可能徹底改變川普第二任期的進程，甚至影響 2024 年期中選舉結果。

川普與現實的落差

該報分析稱，在政治舞台上，川普一向擅長塑造對自己有利的敘事，甚至能影響外界對現實的理解。

不過，儘管他宣稱美方已在對伊朗的衝突中取得勝利，戰場情勢卻呈現另一番景象。

儘管伊朗的基礎設施遭到重創，部分高層人物（包括安全體系重要人物）遭到打擊，政權本身依舊維持運作，且約 400 公斤接近武器級的濃縮鈾仍未被掌握。

更值得注意的是，伊朗並未僅限於傳統軍事對抗，而是同步對全球能源體系發動壓力戰。

隨著其對荷姆茲海峽航運與周邊國家能源設施的攻擊，市場迅速反應。在卡達天然氣樞紐於 18 日遭飛彈襲擊後，布蘭特原油價格一度飆破每桶 110 美元，顯示伊朗的策略已開始產生效果。

《經濟學人》認為，從時間因素來看，情勢似乎對伊朗較為有利。美國與以色列的空襲目標將逐漸減少，同時防空系統的攔截彈藥也可能出現短缺。

反觀伊朗仍保有相當規模的無人機戰力。只要其持續干擾海峽通行，油價壓力就難以緩解，對全球經濟的衝擊也將持續擴大。

施壓優勢逐漸失靈

該報指出，川普過去擅長運用強硬手段作為談判籌碼，迫使對手讓步，但這種「以壓逼談」的策略如今效果明顯下降。面對可能遭到強勢對待的預期，各國領導人已逐漸調整應對方式，不再輕易配合。

當川普要求盟友協助確保荷姆茲海峽航道暢通，甚至以北約未來作為警告時，多數國家選擇拒絕，迫使川普迅速改口，假裝自己從未需要幫助。

與此同時，伊朗也開始反過來累積自身籌碼。近期伊朗提出，將為特定友好國家的船隻提供荷姆茲海峽的安全通行，顯示其正試圖把海峽通行權轉化為談判工具。

即使美方有意降溫衝突，伊朗仍能透過持續干擾航運維持壓力。一旦封鎖持續至 4 月底，國際油價可能飆升至每桶 150 美元。

在這樣的局勢下，伊朗未必滿足於回到戰前狀態，而可能進一步提出更高要求，例如解除制裁、調整美軍在中東的部署，甚至對以色列施加限制。

分析指出，若同時出現經濟放緩與股市下跌，川普將面臨艱難抉擇：是進一步升高軍事行動，例如控制伊朗重要出口設施，還是選擇退讓以降低壓力。

黨內掌控力出現鬆動

此外，川普能否撐住政治壓力，很大程度取決於他對共和黨的影響力。

然而，這項優勢正因戰爭逐漸削弱。他在競選時曾承諾讓民眾遠離戰事與通膨，但現實發展卻背道而馳。

目前已有 13 名美軍喪生，若進一步展開地面行動，勢必帶來更多傷亡風險。同時，能源價格上升也直接反映在民生上，汽油與柴油價格均較他上任時明顯攀升。

儘管共和黨整體仍支持對伊行動，但態度已不如以往堅定。部分 MAGA 陣營的意見領袖開始公開質疑政策方向，甚至出現「被背叛」的說法。

該報指出，私下裡，不少共和黨民選官員對川普決策感到不滿，認為他忽視風險評估，過度自信，缺乏長遠戰略思考。

這種內部分歧也反映在選情上。隨著期中選舉逼近，共和黨失去眾議院多數的可能性升高，參議院的控制權也變得更加不穩。一旦選舉失利，川普將迅速淪為「跛腳鴨」，對黨內接班布局的影響力也會大幅下降。

分析認為，若戰事拖延並持續推升油價、衝擊股市，川普可能會尋求退場機會，甚至轉向其他地區尋找政治突破。

然而，局勢發展並不完全在美方掌控之中。伊朗對卡達天然氣設施的攻擊顯示其仍保有反制能力。

即使戰火短期內結束，能源供應與市場穩定仍需數週甚至數月時間恢復，航運秩序也難以迅速正常化。

在此期間，油價維持高檔的可能性不低，而這種經濟壓力將持續侵蝕川普的政治地位。

失勢後的風險升高

《經濟學人》指出，川普的政治影響力長期建立在「勝利者形象」之上，一旦這種形象動搖，其反應可能更為激烈。

報導指出，若他被外界視為失敗者，反而可能採取更具報復性的行動，使局勢變得更加難以預測。換言之，一位權勢受損的總統，未必會變得溫和，反而可能更具風險。

在外交層面，川普擁有相對較大的行動空間。他可能重新調整與盟友的關係，例如弱化對北約的承諾、縮減對烏克蘭的支持，或以安全與經濟議題為由，對拉丁美洲國家施加更大壓力。

同時，他也可能要求日本與韓國承擔更多防務成本，並在關稅政策上採取更強硬甚至極端的立場。即便這些措施未必奏效，也可能削弱美國長期建立的國際合作體系，間接有利於競爭對手。

在國內方面，衝突同樣可能升溫。川普已表態支持對批評戰爭的媒體採取強硬措施，甚至涉及廣播執照問題。他亦傾向要求聯準會大幅降息，但戰爭帶來的通膨壓力，反而使政策空間受限，雙方衝突恐進一步加劇。

此外，他可能將矛頭指向政治對手，加強執法行動，或把移民議題推向更高強度的對抗。