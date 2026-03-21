search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

杜拜原油狂漲近倍、中油含淚貼34億也擋不住 23日起汽柴油各調升1.8元及1.4元

鉅亨網記者張韶雯 台北

中東情勢持續升溫，伊朗自 2 月 28 日遭美以聯軍大規模空襲後全面反擊，並封鎖荷姆茲海峽，引發全球油價劇烈波動，杜拜原油自開戰以來更已暴漲超過一倍，亞洲鄰國油價全面走高，台灣中油今 (21) 宣布，自 23 日（一）凌晨零時起調漲油價：汽油調升 1.8 元、柴油調升 1.4 元。調整後零售參考價為：92 無鉛每公升 30.7 元、95 無鉛每公升 32.2 元；98 無鉛每公升 34.2 元；超級柴油每公升 29.5 元。

cover image of news article
美伊開打後第3漲 中油自23日起汽柴油各調升1.8元及1.4元。（圖：中油提供）

為確保國營事業不因長期吸收國際油價而造成財務失衡，行政院今日亦宣布啟動三大支援方案，包括提供專案融資、辦理現金增資，以及透過《韌性特別條例》進行撥補，以確保中油能在戰時維持穩定供油、維持國內產業與民生需求不中斷，同時降低全球局勢對台灣整體物價的衝擊。


中油指出，依浮動油價機制計算，本週汽、柴油原本應大漲 15.0 元與 16.9 元，惟政府持續採取「亞鄰最低價」與「專案平穩機制」進行調節。中油先依亞鄰價吸收 7.9 元（汽油）與 11.5 元（柴油），政府再將平穩機制吸收比例自 60% 調升至 75%，讓中油額外吸收 5.3 與 4.0 元，使本週總吸收幅度達 13.2 元（汽）與 15.5 元（柴），最終調幅得以大幅壓低。

開戰至今不到一個月，中油統計自 2/28 至 3/22，在浮動油價與平穩機制雙重作用下，已累計吸收約 34.26 億元成本，有效阻擋國際油價暴漲對民生物價的衝擊。

本次調漲為美伊戰爭爆發後的 第 3 度調整油價，回顧先前兩次調漲分別為 3/2 及 3/9，上週雖凍漲，但本週調漲即超過先前調幅（如附表）

能源供應風險加劇下，中油強調將持續以市場機制為基礎，結合政府政策工具，確保民生與產業油品穩定供應，並盡可能減緩國際油價波動對國內造成衝擊。

表 ：美伊戰爭後中油每週油價調整概況

日期 調整內容 92 無鉛汽油 （元 / 公升） 調幅 95 無鉛汽油 （元 / 公升） 調幅 98 無鉛汽油（元 / 公升） 調幅 柴油 調幅
3/2 戰後首次小幅調漲 27.4 +0.2 28.9 +0.2 30.9 +0.2 27.0 +0.4
3/9 第二度、明顯調漲 28.9 +1.5 30.4 +1.5 32.4 +1.5 28.1 +1.1
3/16 凍漲 28.9 0 30.4 0 32.4 0 28.1 0
3/23 第三度調漲 30.7 +1.8 32.2 +1.8 34.2 +1.8 29.5 +1.4

製表：張韶雯 來源: 中油歷史油價


文章標籤

中油波斯灣荷姆茲海峽原油汽油柴油調漲政府補貼無船美伊戰爭亞鄰最低

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty