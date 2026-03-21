杜拜原油狂漲近倍、中油含淚貼34億也擋不住 23日起汽柴油各調升1.8元及1.4元
鉅亨網記者張韶雯 台北
中東情勢持續升溫，伊朗自 2 月 28 日遭美以聯軍大規模空襲後全面反擊，並封鎖荷姆茲海峽，引發全球油價劇烈波動，杜拜原油自開戰以來更已暴漲超過一倍，亞洲鄰國油價全面走高，台灣中油今 (21) 宣布，自 23 日（一）凌晨零時起調漲油價：汽油調升 1.8 元、柴油調升 1.4 元。調整後零售參考價為：92 無鉛每公升 30.7 元、95 無鉛每公升 32.2 元；98 無鉛每公升 34.2 元；超級柴油每公升 29.5 元。
為確保國營事業不因長期吸收國際油價而造成財務失衡，行政院今日亦宣布啟動三大支援方案，包括提供專案融資、辦理現金增資，以及透過《韌性特別條例》進行撥補，以確保中油能在戰時維持穩定供油、維持國內產業與民生需求不中斷，同時降低全球局勢對台灣整體物價的衝擊。
中油指出，依浮動油價機制計算，本週汽、柴油原本應大漲 15.0 元與 16.9 元，惟政府持續採取「亞鄰最低價」與「專案平穩機制」進行調節。中油先依亞鄰價吸收 7.9 元（汽油）與 11.5 元（柴油），政府再將平穩機制吸收比例自 60% 調升至 75%，讓中油額外吸收 5.3 與 4.0 元，使本週總吸收幅度達 13.2 元（汽）與 15.5 元（柴），最終調幅得以大幅壓低。
開戰至今不到一個月，中油統計自 2/28 至 3/22，在浮動油價與平穩機制雙重作用下，已累計吸收約 34.26 億元成本，有效阻擋國際油價暴漲對民生物價的衝擊。
本次調漲為美伊戰爭爆發後的 第 3 度調整油價，回顧先前兩次調漲分別為 3/2 及 3/9，上週雖凍漲，但本週調漲即超過先前調幅（如附表）
能源供應風險加劇下，中油強調將持續以市場機制為基礎，結合政府政策工具，確保民生與產業油品穩定供應，並盡可能減緩國際油價波動對國內造成衝擊。
表 ：美伊戰爭後中油每週油價調整概況
|日期
|調整內容
|92 無鉛汽油 （元 / 公升）
|調幅
|95 無鉛汽油 （元 / 公升）
|調幅
|98 無鉛汽油（元 / 公升）
|調幅
|柴油
|調幅
|3/2
|戰後首次小幅調漲
|27.4
|+0.2
|28.9
|+0.2
|30.9
|+0.2
|27.0
|+0.4
|3/9
|第二度、明顯調漲
|28.9
|+1.5
|30.4
|+1.5
|32.4
|+1.5
|28.1
|+1.1
|3/16
|凍漲
|28.9
|0
|30.4
|0
|32.4
|0
|28.1
|0
|3/23
|第三度調漲
|30.7
|+1.8
|32.2
|+1.8
|34.2
|+1.8
|29.5
|+1.4
製表：張韶雯 來源: 中油歷史油價
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