杜拜原油狂漲近倍、中油含淚貼34億也擋不住 23日起汽柴油各調升1.8元及1.4元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-21 19:59

中東情勢持續升溫，伊朗自 2 月 28 日遭美以聯軍大規模空襲後全面反擊，並封鎖荷姆茲海峽，引發全球油價劇烈波動，杜拜原油自開戰以來更已暴漲超過一倍，亞洲鄰國油價全面走高，台灣中油今 (21) 宣布，自 23 日（一）凌晨零時起調漲油價：汽油調升 1.8 元、柴油調升 1.4 元。調整後零售參考價為：92 無鉛每公升 30.7 元、95 無鉛每公升 32.2 元；98 無鉛每公升 34.2 元；超級柴油每公升 29.5 元。

美伊開打後第3漲 中油自23日起汽柴油各調升1.8元及1.4元。（圖：中油提供）

為確保國營事業不因長期吸收國際油價而造成財務失衡，行政院今日亦宣布啟動三大支援方案，包括提供專案融資、辦理現金增資，以及透過《韌性特別條例》進行撥補，以確保中油能在戰時維持穩定供油、維持國內產業與民生需求不中斷，同時降低全球局勢對台灣整體物價的衝擊。

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中油指出，依浮動油價機制計算，本週汽、柴油原本應大漲 15.0 元與 16.9 元，惟政府持續採取「亞鄰最低價」與「專案平穩機制」進行調節。中油先依亞鄰價吸收 7.9 元（汽油）與 11.5 元（柴油），政府再將平穩機制吸收比例自 60% 調升至 75%，讓中油額外吸收 5.3 與 4.0 元，使本週總吸收幅度達 13.2 元（汽）與 15.5 元（柴），最終調幅得以大幅壓低。

開戰至今不到一個月，中油統計自 2/28 至 3/22，在浮動油價與平穩機制雙重作用下，已累計吸收約 34.26 億元成本，有效阻擋國際油價暴漲對民生物價的衝擊。

本次調漲為美伊戰爭爆發後的 第 3 度調整油價，回顧先前兩次調漲分別為 3/2 及 3/9，上週雖凍漲，但本週調漲即超過先前調幅（如附表）

能源供應風險加劇下，中油強調將持續以市場機制為基礎，結合政府政策工具，確保民生與產業油品穩定供應，並盡可能減緩國際油價波動對國內造成衝擊。

表 ：美伊戰爭後中油每週油價調整概況

日期 調整內容 92 無鉛汽油 （元 / 公升） 調幅 95 無鉛汽油 （元 / 公升） 調幅 98 無鉛汽油（元 / 公升） 調幅 柴油 調幅 3/2 戰後首次小幅調漲 27.4 +0.2 28.9 +0.2 30.9 +0.2 27.0 +0.4 3/9 第二度、明顯調漲 28.9 +1.5 30.4 +1.5 32.4 +1.5 28.1 +1.1 3/16 凍漲 28.9 0 30.4 0 32.4 0 28.1 0 3/23 第三度調漲 30.7 +1.8 32.2 +1.8 34.2 +1.8 29.5 +1.4