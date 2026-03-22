鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-22 13:21

總統賴清德昨 (21) 日表示，核三廠二號機停轉後已達非核家園目標，但為因應國際新情勢，經濟部與台電提出核二、核三廠重啟申請。台電亦於昨日回應，核一廠因設備拆除不具可行性，核二、三廠則具備再運轉條件，計畫於 3 月底前提送核三廠再運轉計畫至核安會審查，並與美國西屋公司簽約展開安檢。賴清德今 (22) 日重申，推動綠能與評估核能並行不悖，政府對先進核能持開放態度。

核電政策轉彎？核二核三重啟進度曝光！台電聯手美西屋安檢 拚3月底送核安會。（鉅亨網資料照）

繼昨日於出席磐石會活動時提及核二、三廠申請重啟進度，被疑核電政策「髮夾彎」？賴清德於今（22）日出席活動時表示，核安三原則不變，政府對於未來先進核能技術如核融合或 SMR 均持續關注並持開放態度。他強調，推動綠能發展與評估核能可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。政府的核心目標是確保台灣國家更有韌性，經濟產業可以持續發展，社會也可以繁榮進步。

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針對國內能源政策與核電廠評估進度，台電表示，經濟部已於去年 11 月 27 日核定核電廠現況評估報告。經評估，核一廠由於重要設備多已拆除，需原地重建等多重技術因素，判定不具備再運轉的可行性。相對而言，核二廠與核三廠則被評估為具有再運轉潛力。因此，台電於去年同步啟動自主安全檢查，並積極研提再運轉計畫。

台電進一步說明，目前規劃於 3 月底前，正式將核三廠的再運轉計畫提送至核安會進行嚴格審查。後續台電將依照核安會的要求，執行相關設備整備工作。除了提交計畫書外，台電還必須備齊完整的自主安全檢查結果。在核安會審查通過並核發運轉執照後，核三廠才具備重新啟動的法定條件。

在自主安全檢查的執行面上，台電已與美國西屋公司完成正式簽約。西屋公司的技術人員已陸續進駐核三廠，針對設備老化進行深度評估與分析，並展開現場檢測。至於核二廠的進度，則需視乾式貯存設施的完工時程而定，必須先將爐心內用過的燃料順利退出，才能進行後續的安檢作業。