鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-17 18:30

台灣電力公司今 (17) 日主動澄清，核三廠室內乾貯採購案恪守採購法，歷經多次公開閱覽與嚴格審查，絕無外界所傳四天急決標情事。台電強調，本案程序透明公正，且由內外部委員共同評選，並成立採購廉政平台把關。

核三乾貯四天急決標？台電駁斥及強調：內外部委員嚴格審查 恪守採購法。（鉅亨網資料照）

有關核三廠室內乾貯採購案，台電表示，該案自 2023 年 7 月起歷經三次公開閱覽，並於 2025 年 9 月辦理第一次公開招標，因廠商不足流標。台電依程序於同年 12 月辦理第二次公開招標，經審標工作小組數次審查，確認投標廠商符合資格及規格，期間亦洽詢工程會確認負責人簽署合規，最終於今年 5 月 12 日召開評選委員會。

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台電強調，本案經內外部委員共同完成評選，採購金額龐大且屬國家重要設施，已邀請檢廉警共同成立廉政平台，絕無四天急決標情事。