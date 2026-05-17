核三乾貯四天急決標？台電駁斥及強調：內外部委員嚴格審查 恪守採購法
鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣電力公司今 (17) 日主動澄清，核三廠室內乾貯採購案恪守採購法，歷經多次公開閱覽與嚴格審查，絕無外界所傳四天急決標情事。台電強調，本案程序透明公正，且由內外部委員共同評選，並成立採購廉政平台把關。
有關核三廠室內乾貯採購案，台電表示，該案自 2023 年 7 月起歷經三次公開閱覽，並於 2025 年 9 月辦理第一次公開招標，因廠商不足流標。台電依程序於同年 12 月辦理第二次公開招標，經審標工作小組數次審查，確認投標廠商符合資格及規格，期間亦洽詢工程會確認負責人簽署合規，最終於今年 5 月 12 日召開評選委員會。
台電強調，本案經內外部委員共同完成評選，採購金額龐大且屬國家重要設施，已邀請檢廉警共同成立廉政平台，絕無四天急決標情事。
日前外界關注核四資產處理，台電於 6 日重申每座核電廠機組皆為量身訂做。核三廠採壓水式反應爐，核四廠則為沸水式反應爐，兩者規格與專利不同，故燃料棒無法通用。核四組件自 2018 年起依立法院決議分批外運，並於 2021 年全數運出。若續存廠內，每年維安及國內外監管檢查費用需 3 億元以上，而外運國外原廠貯存每年僅需 1 億 5000 萬元，等於外運每年可為國庫省下 1.5 億元，完全依法辦理且符合效益。
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