鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-20 11:12

經濟部長龔明鑫今（20）日出席立法院經濟委員會，在會前接受媒體聯訪，針對外界關注的台電與中油等國營事業財務狀況進行說明。龔明鑫坦言，受到國際能源價格持續高漲影響，光是台電的發電成本中，天然氣每個月就增加了高達 130 億元，這對整體財務「的確是一項挑戰」。他強調，經濟部除了會折成台電盡量開源節流以度過難關，也已經積極將此財務挑戰與事實反映給行政院，並與主計總處進行盤點，全力爭取預算撥補與增資，以彌補虧損黑洞。

針對台電與中油等國營事業的財務彌補進度，龔明鑫進一步解釋，在貸款的部分，非常感謝行政院先前已經協助處理，讓專案貸款得以順利進行，緩解了部分的資金壓力。而目前最關鍵的預算撥補及增資部分，主計總處正緊鑼密鼓地在做進一步的盤點。龔明鑫表示，一有具體的進度與結果，主計總處或經濟部在合適的時間點，都會及時對外向大眾做出更詳細的說明。

‌



除了核心的財政赤字問題，媒體也關心 520 之後計程車交通補貼與油價是否會連帶凍漲的民生議題。對此，龔明鑫則回應，目前計程車開始補貼 6000 元，但接下來的油價走勢是否會凍漲，並不能一概而論，仍必須持續觀察與評估整個國際油價的實際變動情況，才能做出最通盤且符合現況的政策判斷。

另外，針對立委與輿論質疑核三廠乾式貯存設施（乾貯）評選過程疑似有不公、甚至有為重啟核三而放低標準的傳聞，龔明鑫重申，台電公司日前已經正式對外澄清，經濟部的立場更是始終如一，也就是「核安是重中之重」，在安全上絕對不可能有任何的打折或妥協。