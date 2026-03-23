鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-23 11:47

行政院長卓榮泰昨 (22) 日表示，政府已具體擬定「無人載具產業發展統籌型計畫」，自 2025 年起 6 年內編列 442 億元經費，打造台灣成為無人機民主供應鏈的「亞太中心」，以產業發展、國防自主及民主供應鏈為三大政策目標，配合「五大信賴產業」，將無人載具列為重中之重。他前往彰化參訪為升電裝（2231-TW），瞭解該公司研發「雷盾」無人機反制系統的成果，強調台灣無人機產值在 2025 年已達 129 億元，較前一年成長 2.5 倍，整機外銷金額更暴增 21 倍。

行政院卓榮泰（中）參訪為升公司（圖:：行政院提供）

針對國家安全與戰略產業布局，卓榮泰前往彰化縣，實地參訪為升電裝工業股份有限公司。為升公司長期耕耘車用雷達及胎壓監測等感測領域，近期成功導入 AI 技術，研發出全球領先的無人機反制系統「雷盾」。他指出，無人載具及其反制系統的發展，已被行政院列為「十三項戰略產業」中軍工產業的重要項目。

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卓榮泰說明，經濟部擬定的「無人載具產業發展統籌型計畫」展現了政府的決心。該計畫從技術面鏈結國際、市場面引導需求、環境面形成產業聚落，並在法規面完善管理規則。根據最新統計，台灣無人機產業已展現驚人爆發力，2025 年無人機整機外銷金額成長至 29.5 億元，較前一年提升 21 倍，顯示台灣在「非紅供應鏈」中具備極強的競爭優勢。

為升公司研發的「雷盾」系統，目前在全球已部署超過 1,200 個場域。其反制方式涵蓋偵測、辨識、追蹤，並能執行軟殺或硬殺，不僅建構有效的無人機反干擾機制，更建立全球現代化軍事的一致化標準。為升創辦人尤山泉提出的「國際合作、台灣製造、行銷海外」策略，正與政府推動的「經濟日不落國」願景不謀而合。

針對預算法源，卓榮泰特別提到「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案（國防特別條例）。該條例規劃三大核心：打造「台灣之盾」、導入 AI 科技建構精準擊殺鏈，以及全力發展在地軍工產業。他強調，過去台灣發展軍工產業相形不易，但現今已有高科技製造優勢。從近期國際衝突可知，無人機已成為決定戰爭勝負的關鍵力量，本土企業如為升研發的安全防護系統，對防護關鍵基礎設施、提升國家安全韌性至關重要。