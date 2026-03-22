鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-22 20:30

全球央行「超級周」甫落幕，但中東戰事持續升級，全球能源供應日益緊張，引發新一輪價格衝擊，市場也對「停滯性通膨」的擔憂日益加劇，各國央行在油價飆升與成長放緩的夾縫中，紛紛高度警戒。

通膨警報拉響！全球央行超級周在中東衝突升級之際落幕 升息潮要來了？(圖:shutterstock)

面對中東局勢推高油價，各大央行均不敢掉以輕心。聯準會 (Fed) 上周連 2 次維持利率在 3.5% 至 3.75% 不變，但上調通膨預期，主席鮑爾稱短期能源價格上漲將推高整體通膨，但對經濟影響尚不明朗，目前判斷為時過早。市場已將降息預期推遲至 2027 年，甚至出現小幅升息的押注。

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歐洲央行 (ECB) 同樣按兵不動，但態度更偏「鷹派」。由於能源價格暴漲，ECB 將 2026 年通膨預期大幅上調至 2.6%。ECB 總裁拉加德警告，中東衝突令經濟前景不確定性上升，給通膨帶來上行風險，同時拖累經濟增長。市場已完全計價 ECB 在 6 月升息，摩根大通更預估 ECB 將在 4 月和 7 月兩次上調利率。

英國央行 (BoE) 總裁貝利上周表示，貨幣政策無法扭轉能源供應衝擊，但須對通膨可能更持久的風險作出回應，市場預估 BoE 年內將升息三次。

日本央行 (BOJ) 總裁植田和男則表示，若油價飆升的影響是暫時的，不排除短期內升息的可能，並提醒企業轉嫁成本的力道恐比俄烏衝突後更激進。

其他主要央行亦表態謹慎。澳洲央行 (RBA) 上周連 2 次升息，並警告油價帶來「實質性」風險。加拿大央行則明確表示，不會放任高能源價格影響擴散成持續性通膨。

新興市場方面，印尼央行維持利率不變，旨在穩定本幣匯率，巴西央行則選擇「小步降息」，幅度低於市場預期。

停滯性通膨風險正成為市場關注焦點。停滯性通膨」是指經濟成長疲軟與物價持續高漲並存的困境，它會壓縮企業利潤、打擊股債市場，並限制貨幣政策空間。

上周，伊朗打擊卡達全球最大天然氣加工廠，並打擊波灣地區其他能源設施，市場擔憂全球能源體系的核心樞紐受到直接衝擊，盛寶銀行策略師稱這標誌著衝突已經升級，市場焦點正轉向日益上升的停滯性通膨風險。

目前，規模約 30 兆美元的美債市場已出現「熊市趨平」的形態，2 年期美債殖利率快速上行，10 年期漲幅滯後，兩者利差從上月初的 74 個基點縮小至約 50 個基點，這通常被解讀為市場預期未來經濟增長放緩、利率卻可能更高的信號。