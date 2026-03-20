鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-20 19:50

由於能源成本飆升，交易員加大了對今年升息的押注，英國政府借貸成本已達到 2008 年以來最高。基準 10 年期國債殖利率周五 (20 日) 一度上漲 10 個基點至 4.94%，創下近 20 年前全球金融危機以來的最高點。

能源價格飆高加大升息預期 英國10年期公債創2008年以來新高(圖:shutterstock)

短天期國債殖利率漲幅甚至更大，自 2 月底戰爭爆發以來，兩年期國債殖利率已上漲了 1 個百分點，周五其殖利率更進一步上漲 13 個基點，達 4.53%。與此同時，布蘭特原油周五上漲 1.6%，價格已突破每桶 110 美元。

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債券市場的擔憂源於政策制定者可能被迫升息，以應對中東戰爭導致能源價格暴漲所帶來的通膨壓力。儘管英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 的九位成員周四一致投票，將基準利率維持在 3.75% 不變，但總裁貝利 (Andrew Bailey) 警告，政策必須「應對英國 CPI 通膨可能產生更持久影響的風險」。

Marlborough 投資管理公司的基金經理人 James Athey 指出，在面對通膨預期上升和英國央行立場轉趨鷹派的情況下，英國國債投資者最不希望看到的是政府在如此脆弱的處境下放寬財政守則。他補充表示，在充滿衝擊和高度不確定的情況下，市場波動劇烈且相關性混亂，投資者正難以站穩腳跟。