黃金創14年最大單周跌幅 為何不是伊朗戰爭避風港？
鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，黃金價格周五 (20 日) 出現逾 14 年來最大單周跌幅，凸顯伊朗衝突帶來的市場震盪，甚至連傳統避險資產也難以倖免。
道富環球 (State Street Investment Management) 黃金與金屬策略主管 Aakash Doshi 表示，理論上伊朗戰爭帶來的不確定性應該會推升黃金需求，但實際上，黃金卻受到更廣泛經濟因素壓制。
他指出，一大關鍵因素在於這場衝突可能終結聯準會 (Fed) 的降息循環，甚至可能引發升息。此外，美元反彈、投資人獲利了結，以及將黃金作為「流動性工具以籌措現金」的需求，也共同壓抑金價表現。
在紐約商品交易所 (Comex)，最活躍的 4 月黃金期貨周五下跌 30.80 美元，跌幅 0.7%，收在每盎司 4,574.90 美元。本周累計下跌 9.5%，為 2011 年 9 月 23 日以來最大單周跌幅。本月以來，金價已下跌 12.8%。
「姊妹金屬」白銀本周跌幅則超過 14%。其 5 月期貨價格周五收在每盎司 69.66 美元，下跌 1.55 美元或 2.2%。
BullionVault 研究主管 Adrian Ash 在周五的報告中表示，「黃金與白銀正捲入更廣泛的市場恐慌，交易員急於削減虧損與風險，導致拋售壓力升高。」
他指出，本月金價下跌的三大原因包括：追加保證金、風險值 (VaR) 上升，以及市場對美國利率預期的轉變。
Ash 表示，「在這類突發市場壓力下，交易員往往會賣出獲利部位，以彌補其他資產的虧損。」他補充，貴金屬在此前已出現自 1979 年以來最強年度漲幅，提供了可變現的利潤來源。
同時，由於金融市場波動劇烈，投資組合與交易部位的風險值大幅躍升，迫使投資人縮減或關閉部位，「不論資產種類為何」。
Ash 指出，由於黃金本身不產生收益，當利率上升時，金價承壓是「可說是合乎直覺。」
他表示，「在能源價格衝擊下，市場對利率的預期已完全逆轉，對這類無收益資產形成強大逆風。」
目前交易員預估，聯準會今年升息的機率已超過 50%。
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