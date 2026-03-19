鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-20 06:00

美國總統川普週四 (19 日) 表示，他已親電要求以色列總理尼坦雅胡，不要再對伊朗天然氣基礎設施發動攻擊，顯示在中東戰事升高、全球能源市場劇烈震盪之際，白宮也試圖避免衝突進一步衝擊油氣供應。

川普親電尼坦雅胡 要求停止攻擊伊朗天然氣命脈 (圖：shutterstock)

川普週四在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗時，媒體詢問是否曾就攻擊伊朗油氣設施一事與以色列總理尼坦雅胡通話，川普回應：「對，我有，我有。我告訴他 (尼坦雅胡)，別那樣做，而他不會那樣做。」

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川普說：「我們沒有討論，我們各自行動，但相處得很好。這是有協調的。」他還表示：「但有時候，他會做某些事。如果我不喜歡…… 我們就不再那樣做了。」

川普親電尼坦雅胡 要求停止攻擊伊朗天然氣命脈 (圖片：shutterstock)

川普這番說法，是在以色列對伊朗南帕爾斯 (South Pars) 天然氣田發動攻擊後提出。南帕爾斯為伊朗最大天然氣田，也是伊朗能源經濟的重要命脈，這次打擊被視為衝突再度升高的重要訊號。

伊朗為報復以色列先前攻擊南帕爾斯氣田，週四轉而襲擊卡達拉斯拉凡工業城。該設施負責處理全球約五分之一的液化天然氣，受損後恐需數年才能完全修復。

與此同時，沙烏地阿拉伯位於紅海的主要港口也遭攻擊。該港原本被視為可在荷姆茲海峽受阻時，協助分流部分出口的重要節點。卡達與科威特在內多處能源設施也遭襲擊。

伊朗發出強硬警告，針對其能源設施的攻擊已讓戰爭進入「新階段」，若伊朗能源基礎設施再度遇襲，伊方將持續打擊美國及其盟友的能源基礎設施，直到完全摧毀為止。

伊朗一連串攻擊顯示，即使美國與以色列持續對伊朗施壓，伊朗仍具備反擊能力，足以讓區域能源命脈承受重大代價，也讓外界重新檢視現有防空系統對關鍵能源設施的保護能力。

川普週四稍早表示，除非伊朗進一步升高衝突，否則以色列不會再攻擊伊朗南帕爾斯天然氣田，但他也嚴詞警告，若伊朗再次鎖定卡達能源設施，美國不排除以強硬手段摧毀該處關鍵氣田。

川普近來因汽油價格攀升承受政治壓力，尤其油價上漲可能直接衝擊其核心選民。與此同時，他也對盟友未積極配合美方確保荷姆茲海峽航行安全表達不滿。

不過，儘管有消息指出美方正評估向中東增派數千名美軍，川普在會中仍否認有部署地面部隊的計畫，強調「我不會把部隊派到任何地方」。

隨著戰事進入第三週，英國、法國、德國、義大利、荷蘭與日本也發布聯合聲明，表示準備協助確保荷姆茲海峽安全通行，並願意與部分產油國合作，提高產量以穩定市場，但聲明並未提出具體時程或做法，德國總理施凱爾也重申，任何涉入海峽安全的安排，都必須等到敵對行動結束後才會推進。

美國國防部長赫格塞斯稍早表示，美方在這場戰事中的目標「沒有改變，仍在計畫之中」。但國家情報總監加巴德則對國會指出，美國與以色列的目標其實不同，以色列聚焦削弱伊朗領導層，川普政府則將重點放在摧毀伊朗的彈道飛彈發射能力、生產能力以及海軍力量。

隨著川普試圖緩和中東戰情擴大，布蘭特原油期貨週四收在每桶 108.65 美元，上漲 1.27 美元或 1.18%。盤中一度急升逾 11 美元，最高觸及 119.13 美元，逼近 3 月 9 日寫下的三年半高點。

美國西德州中質原油 (WTI) 終場收在每桶 96.14 美元，小跌 0.18 美元或 0.19%。WTI 盤中曾上漲近 4 美元，短暫站上 100.02 美元。值得注意的是，WTI 相對布蘭特原油的價差進一步擴大，折價幅度來到 11 年來最大。

歐洲近月天然氣價格上漲超過 15%，自戰爭爆發以來累計漲幅已突破 60%。股市方面，日本、南韓股市週四雙雙下跌約 3%，泛歐股指重挫超 2.3%，道瓊工業指數也下跌超 200 點。