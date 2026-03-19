鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-19 12:10

美以兩國對伊朗軍事打擊周四 (19 日) 進入第 20 天，以色列對伊朗南帕爾斯天然氣田猛烈空襲，德黑蘭隨後攻擊卡達跟沙烏地阿拉伯的能源設施報復，並警告恐攻擊整個波灣地區石油設施，美國總統川普周三 (18 日) 晚間則稱對以色列攻擊天然氣田不知情，但威脅稱「若伊朗再攻擊卡達液化天然氣設施，將以伊朗從未見過的力道對南帕爾斯氣田進行大規模轟炸」。

綜合中國《央視新聞》、《新華網》、《法新社》、《路透社》與《BBC》等媒體報導，以色列國防軍 (IDF) 周三攻擊位於伊朗南部布希爾的伊朗「最大天然氣設施」，該設施處理伊朗 40% 的天然氣。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，將嚴厲報復對伊朗能源基礎設施的襲擊。

‌



與此同時，伊朗總統佩澤希齊也就該國最大天然氣田遭攻擊一事警告，攻擊能源設施可能導致「無法控制的後果」。

美國總統川普周三 (18 日) 在 Truth Social 上發文說：「以色列出於對中東局勢的憤怒，對伊朗南帕爾斯天然氣田這一重要設施發動猛烈襲擊。除非伊朗不明智地決定攻擊一個無辜的國家——卡達，否則以色列不會再對這個極其重要的南帕爾斯氣田發動任何攻擊。若伊朗發動攻擊，那麼無論以色列是否協助，美國都將以伊朗從未見過的力度對整個南帕爾斯氣田進行大規模轟炸。」

同日稍早，伊朗國會議長卡利巴夫表示，現在的規則是「以牙還牙」，雙方對抗已上升到一個全新階段。伊朗伊斯蘭革命衛隊發出緊急警告，沙烏地阿拉伯、阿聯和卡達三國石油設施成為合法打擊目標，將在未來幾個小時內進行打擊，敦促相關區域民眾撤離。

卡達國家石油巨頭卡達能源公司周三指出，該國能源工業樞紐萊凡角工業城遭伊朗飛彈襲擊，造成「大面積損壞」，沙烏地阿拉伯亦稱攔截了伊朗對沙國東部一處天然氣設施的無人機襲擊。

伊朗最高領袖穆吉塔巴周三則在社交媒體帳號上發佈聲明哀悼最高國安委員會秘書拉里賈尼，並稱必須讓兇手儘快付出代價。穆吉塔巴說，拉里賈尼是一位「學識淵博、富有遠見、智慧過人、忠誠奉獻」的傑出人士，在政治、軍事、安全、文化和管理等多領域經驗豐富，幾十年來在政府各層面發揮了重要作用。

伊朗總統佩澤希齊揚周三也證實，伊朗情報部長伊斯梅爾 · 哈提卜在以色列攻擊中喪生，並稱這一「懦弱的刺殺舉動」讓伊朗陷入深切悲痛之中。

伊朗軍隊總司令阿米爾 · 哈塔米周三則就拉里賈尼之死回應稱，將實施「果斷和令兇手後悔」的報復。當地時間周四淩晨，伊朗發起「真實承諾 - 4」第 63 輪行動。伊朗伊斯蘭革命衛隊發表緊急聲明，宣佈已對區域內與美國相關石油及能源設施發動大規模飛彈襲擊。此次行動是對周三稍早伊朗能源基礎設施遭攻擊的直接對等報復。

此外，伊朗周三也向以色列特拉維夫發射了攜帶集束彈頭的飛彈，攻擊造成兩人死亡，並稱此舉旨在報復以色列刺殺拉里賈尼。

IDF 同日表示，不會停止針對伊朗高級官員的「一系列清除行動」，以國國防部長卡茨亦稱已授權襲擊任何伊朗高官，無需進一步批准

IDF 指出，已開始首次打擊伊朗北部目標。

另據《Axios》記者在 X 平台上表示，以色列打擊了位於裏海的伊朗海軍飛彈艦，有 5 艘伊朗飛彈艦遭襲。

此外，以色列加大攻擊黎巴嫩各地力度，IDF 周三打擊黎國首都貝魯特中部地區和南郊，以及黎國東部和南部地區，以報復黎真主黨向以色列發射火箭彈。