鉅亨網新聞中心 2026-06-05 12:14

全球實體黃金 ETF 市場在經歷 4 月的短暫反彈後迅速降溫。根據世界黃金協會發布的最新報告顯示，今年 5 月全球黃金 ETF 淨流出 20 億美元，明顯逆轉了前期的資金流入趨勢。

受此拖累，全球黃金 ETF 總資產管理規模較上月下滑 2% 至 6,040 億美元，整體持股量也微幅回落 0.4% 至 4,121 噸。

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儘管 5 月資金出現撤離，但在今年第一季強勁表現的奠基下，全球黃金 ETF 年初至今的累計淨流入規模，仍維持在接近 170 億美元的正值區間。

分析 5 月資金外流的主因，主要在於黃金價格陷入區間震盪、缺乏明確的方向性催化劑，導致大量投資人轉為觀望。

與此同時，科技股等風險資產重新獲得資金青睞，科技類 ETF 在 5 月創下年初以來的最大單月淨流入，顯著分流了黃金的配置資金。

世界黃金協會指出，隨著第一季的宏觀共識交易陸續兌現，部分需要追趕基準表現的投資者，已將資金重新配置於科技等順週期類股，且目前市場對地緣政治風險的反應相對平淡，使得避險需求未能對金價形成有效支撐。

各地區的表現中，亞洲與北美成為 5 月的撤資主力。亞洲市場面臨 2025 年 8 月以來的首次月度淨流出，合計流出 12 億美元，其中絕大部分降幅來自中國。

中國境內金價走弱、人民幣升值以及股市的樂觀情緒，共同削弱了當地投資人對黃金 ETF 的需求；而印度市場也因進口關稅調整引發獲利了結，流出 6,100 萬美元，終結了連續 12 個月的淨流入。

北美地區則因美元走強、利率維持高檔以及市場下調聯準會降息預期，導致持有黃金的機會成本上升，全月小幅轉負並流出 11 億美元，投資人普遍在等待更明確的入場訊號。

相較於亞洲與北美的疲軟，歐洲成為 5 月全球唯一實現資金淨流入的地區，單月吸金 3.34 億美元，主要由英國和德國市場貢獻。