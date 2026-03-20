鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-20 11:38

特斯拉多線布局加速，股價卻異常平靜(圖：Shutterstock)

Susquehanna 分析師 Christopher Jacobson 周四 (19 日) 指出，特斯拉股票過去 90 天的隱含波動率，在過去兩年的歷史區間中落在第 1 百分位，換言之，股價波動程度遠低於以往。

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特斯拉股票向來以波動劇烈著稱。過去一年，其股價最低曾跌至每股 214 美元，最高則達 498 美元。

Baird 分析師 Ben Kallo 周四在報告中也提到，特斯拉股價目前處於「沉寂期」，而公司正迎來他所稱的「關鍵時刻」。該股過去一個月下跌約 7%，周四收低 3%。

Kallo 表示，特斯拉「同時推進多項計畫」，有望帶動股價上行。他預估，公司至 2030 年底的資本支出將達 960 億美元，隨著其投資於潛在高成長產品並擴大業務版圖，規模將超過本世代前半段的兩倍。

特斯拉本月表示，將啟動一座大型晶片製造廠的建設，分析師認為成本將輕易達到數百億美元。公司同時正評估興建成本高昂的太陽能製造工廠。本周稍早，美國政府證實，特斯拉將與 LG Energy Solution 合作，在密西根州建造一座 43 億美元的電池工廠。

此外，執行長馬斯克表示，荷蘭監管機構最快可能於周五批准特斯拉的監督式全自動輔助駕駛 (FSD) 軟體。不過，荷蘭 RDW 官員表示，目前尚未做出最終決定。若在荷蘭取得許可，可能有助於特斯拉進一步取得歐洲市場的批准與收入來源。

特斯拉計劃下個月開始生產一款可供一般消費者購買、並可用於計程車服務的自動駕駛車輛。同時，公司可能推出一款備受期待、但已多次延遲的跑車。

UBS 分析師 Joseph Spak 指出，「特斯拉股價主要由敘事與未來 AI 發展潛力所驅動。」他給予該股賣出評級。

不過，Spak 補充，投資人向 UBS 反映，特斯拉在機器人計程車 (Robotaxi) 網絡與人形機器人方面的進展，較預期緩慢。

特斯拉今年 1 月表示，預計在 6 月底前將叫車服務擴展至美國 9 座城市，但目前僅在 2 個城市提供服務，其中只有 1 個城市部署部分全自動駕駛車輛，顯示其進度明顯落後 Google(GOOGL-US) 旗下 Waymo 與 Uber(UBER-US) 等競爭對手。

Spak 也警告，市場上出現「愈來愈多聲音」認為，特斯拉的 Robotaxi 與競爭對手差異不大。而競爭者近期持續展現進展，例如輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 本周宣布將與多家公司合作開發自駕車，Rivian Automotive 周四也表示，將向 Uber 提供最多 5 萬輛 Robotaxi。

另一方面，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 本周升級對特斯拉 FSD 的調查，可能為未來召回鋪路。監管機構正調查特斯拉的「退化偵測系統」如何辨識濃霧或強光等能見度不佳情況，並提醒駕駛。

NHTSA 已確認至少 9 起事故，包括一宗特斯拉撞擊行人致死事件，並發現系統未能偵測「常見」問題，或僅在事故發生前「瞬間」才警告駕駛。監管機構表示，部分案例顯示特斯拉的系統「失去對前方車輛的追蹤，或根本未偵測到」。

根據 FactSet 分析師共識，市場預期，特斯拉將於 4 月 2 日公布 2026 年第一季交車量約 38.2 萬輛，高於去年同期的 33.7 萬輛。

不過，Baird 與 UBS 周四均下修預估，分別預測約 35.6 萬輛與 34.5 萬輛。