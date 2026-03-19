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伊朗戰事拖長 油價衝166美元？中東市場預示全球走勢

鉅亨網編譯陳又嘉

《CNBC》報導，中東當地市場出現的油價極端飆升，可能讓投資人一窺：若荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 短期內無法重新開放，美國與歐洲的油價未來可能走向何方。

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油價上看166美元？中東市場預示全球走勢(圖：Shutterstock)

根據市場數據供應商 Platts，杜拜原油價格周四 (19 日) 突破每桶 166 美元，創下歷史新高。相較之下，布蘭特原油 (Brent) 與美國西德州中質原油 (WTI) 目前約在每桶 100 美元左右，儘管近期也已大幅上漲。


過去較少受關注的區域性油市，如今被視為可能預示未來走勢的重要指標，尤其在衝突短期內難以落幕的情況下。

摩根大通大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 指出，杜拜與阿曼目前原油價格，反映出波斯灣供應短缺的嚴重程度。但她也強調，這並不代表美國市場能避免另一波大幅跳漲。

她在本周報告中表示，「如果荷姆茲海峽未能重新開放，這種價格分歧不太可能持續。隨著大西洋盆地庫存被消耗，全球市場將在供應明顯收緊的情況下重新定價，布蘭特與 WTI 最終仍將上漲。」

Wood Mackenzie 資深石油市場分析師 Andy Harbourne 指出，WTI 並非像阿曼原油那樣的理想替代品，但若荷姆茲海峽通行持續受限，需求可能轉向其他來源，使其吸引力上升。

荷姆茲海峽成關鍵變數

荷姆茲海峽是連接波斯灣與外海的重要航道，全球約五分之一的石油需經此運輸。Charles Schwab 分析數據顯示，每日通行船次已從今年稍早超過 120 次的高點，驟降至接近零。

Harbourne 表示，來自杜拜等中東產油國、直接經此航道出口的原油價格，漲幅明顯快於通常不大量經過該海峽的 WTI。

他指出，「一切都取決於荷姆茲海峽關閉的時間長短。整個市場正即時調整預期。」

該海峽主要供應中國、印度等亞洲國家，因此杜拜油價在新加坡市場的漲幅，比倫敦市場更為劇烈。

能源研究機構 Rystad 指出，由於亞洲市場遭受嚴重干擾，分析師已開始改以杜拜在倫敦市場的價格或透過掉期工具觀察，而非新加坡價格。

Rystad 大宗商品市場資深副總裁 Susan Bell 表示，新加坡價格幾乎可以忽略，「這幾乎是一個虛構的價格。」換言之，儘管新加坡市場在正常情況下具參考價值，但目前的價格「有點不切實際」。

儘管如此，Harbourne 表示，杜拜油價在新加坡的飆升，已對其他市場產生連鎖反應。例如阿曼原油的需求大幅增加，其品質與杜拜相近，但運輸不經荷姆茲海峽。

雖然全球基準油價的漲幅不及杜拜與阿曼原油，但仍出現顯著上揚。自戰事爆發至周三，布蘭特 5 月期貨價格已上漲超過 48%，今年以來更累計大漲逾 76%。

不過，Harbourne 認為，若到 4 月底運輸逐步恢復正常，美國油價未必會完全跟隨亞洲市場的漲勢。Bell 也表示，若 WTI 或布蘭特真要追上杜拜在新加坡的價格，其實早就應該發生。

兩位分析師指出，杜拜油價溢價的原因其實相對單純：中東原油運往亞洲距離較近，運輸成本較低。相對地，從美國運往亞洲需長途運輸，成本更高。

Harbourne 表示，「西方與亞洲之間的價差，正向市場釋出重要訊號——它在告訴西方把石油運往亞洲。」

整體而言，分析師認為，若荷姆茲海峽長時間關閉，油價與運輸成本上升，最終將轉嫁至消費者。除了駕駛人在加油站直接感受到壓力外，卡車與船運燃料成本上升，也會進一步推高商品價格，對消費者形成全面性的價格衝擊。


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