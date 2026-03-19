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川普政府「目前」沒有考慮原油出口禁令

鉅亨網編譯羅昀玫

在油價急升、伊朗戰事持續升溫之際，川普政府週四 (19 日) 向石油業高層明確表示，目前沒有考慮祭出原油出口禁令，以壓低美國國內能源價格。這項表態，等於直接回應市場近來對白宮可能限制原油出口的揣測。

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川普政府「目前」沒有考慮原油出口禁令圖：shutterstock)

《Politico》報導，一名參與會議的川普政府高階官員透露，副總統范斯 (JD Vance)、能源部長萊特 (Chris Wright) 與內政部長柏根 (Doug Burgum)，當天與美國石油協會 (American Petroleum Institute，API) 董事會舉行會談時，已向業界清楚說明，禁止石油出口並非政府正在考慮的選項。


近期由於伊朗攻擊區域內油氣設施，並封鎖荷姆茲海峽，全球能源供應緊張快速升高，也推升油價與汽油價格同步飆漲。美國基準原油西德州中質原油 (WTI) 盤中一度升破每桶 101 美元，較 2 月 28 日戰事爆發前的 67 美元大幅攀升。

報導指出，石油業高層在會中直接向官員提問，白宮是否正在評估限制原油出口的可能性。對此，伯古姆當場明確回應，這項政策目前不在考慮範圍內。由於會議屬私人性質，Politico 同意未具名引述該名官員說法。

除了出口政策之外，雙方也討論到許可制度改革。該名官員表示，川普政府已向業界說明，相關改革正與民主、共和兩黨同步協商，且目前對達成協議的前景抱持愈來愈高的期待。白宮也打算持續推動改革，強調這對能源基礎建設擴張尤其重要，特別是攸關電力供應的相關建設。

另據與會官員說法，業界高層也對政府暫時豁免《瓊斯法案》(Jones Act) 海運規定表示支持，顯示在當前能源市場動盪下，川普政府與美國石油產業正尋求更多靈活空間，以穩定供應與價格。


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