2026-02-05

美國總統川普週三 (4 日) 在接受《NBC News》專訪時說，他有信心聯準會 (Fed) 將調降美國基準利率。換言之，他認為央行降息「幾乎沒有什麼」疑問。

川普：幾乎毫無疑問 Fed將會降息 (圖：REUTERS/TPG)

川普也談到為何提名出任聯準會主席的人選華許 (Kevin Warsh)，並暗示華許理解他 (川普) 偏好寬鬆貨幣政策的立場。

當被問到華許是否了解川普希望降低利率時，川普回應：「我認為他了解，但我想他本來就想這麼做。」

川普也明確表示，支持降息是獲得這個職位的必要條件。他說：「我的意思是，如果他上任後說『我想升息』，那他根本不會得到這份工作！不會的！」

川普明顯希望提名一位立場偏鴿派的聯準會主席，以便推動政策利率大幅下調。值得注意的是，華許過去的貨幣政策理念較偏鷹派，但為了爭取川普支持並取得這項職位，他近一年來的論述出現明顯調整。

華許在去年多次公開發言表態支持降息，但同時強調降息必須與縮表並行，以避免資金環境過度寬鬆，並維持市場紀律。

華許過去曾任聯準會理事，向來以對央行的強烈批判與獨特的貨幣政策觀點著稱。他多次公開指責聯準會容任資產負債表過度膨脹。

華許去年 7 月接受採訪時曾提出他的解方，包括減少印鈔、讓資產負債表自然縮減，並將財政事務交由財政部負責。他認為，唯有如此，才能在更健康的制度下實現更低的利率水準。