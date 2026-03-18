伊爾艾朗：中東衝突導致美衰退機率飆高 尤其是「它」發生機率正在上升

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-18 09:30

美國知名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗周二 (17 日) 警告，伊朗衝突已顯著增加美國經濟衰退風險，陷入衰退機率已從 25% 攀升至 35%，主要原因是持續升級的地緣政治緊張局勢引發的油價飆升及潛在通膨螺旋。

伊爾艾朗：中東衝突導致美衰退機率飆升 尤其強調「它」發生機率正升高 (圖:shutterstock)

曾任 PIMCOM 執行長的他分析指出，國際油價持續走高將導致通膨成為美國經濟的結構性問題，布蘭特油價已經連續一個多禮拜徘徊在每桶 100 美元左右，戰爭造成的供應鏈中斷與能源價格上漲相互疊加，恐觸發「需求衝擊」的惡性循環。

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對此伊爾艾朗解釋說：「第一階段通膨高漲將削弱民眾購買力並增加企業成本，第二階段則將導致經濟增長放緩與失業率上升。」

除通膨風險外，伊爾艾朗尤其強調「金融事故」發生的機率正在升高。

伊爾艾朗指出，當前金融市場存在多重脆弱性，私人信貸領域贖回請求激增、全球政府債券需求疲軟以及股市估值過高等問題，恐跟通膨壓力產生連動效應。一旦發生重大金融事故，信貸環境將急劇緊縮，進一步加劇經濟困境。

伊爾艾朗警告，衝突持續時間越長，經濟衰退的風險就越高。目前投資者正經歷油價連三周走高情形，但衝突仍未見終點。這種狀況可能導致消費者縮減支出，企業營收受創，最終引發失業率上升的連鎖反應。

近幾個月來，伊爾艾朗持續對市場和經濟中的潛在風險發出警告。除通膨壓力外，他尤其關注私人信貸領域的傳染風險。隨著投資人對該領域流動性擔憂加劇，以及越來越多資產管理公司面臨贖回壓力，這一領域正受到市場高度關注。