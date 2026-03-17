鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-17 15:40

雖然近期金價在伊朗衝突爆發後表現相對平淡，但瑞銀 (UBS) 分析師在最新報告中指出，受到更新後的風險評估、聯準會 (Fed) 降息政策、通膨壓力以及強勁的底層需求推動，黃金價格預計將在 2026 年底前攀升至每盎司 6200 美元。

瑞銀：地緣政治與貨幣風險將推動金價今年上看6200美元(圖:shutterstock)

瑞銀指出，自伊朗衝突開始以來，金價一直未能有效突破每盎司 5200 美元的關口，避險買盤似乎尚未完全顯現。這種表現與去年 65% 的漲幅形成對比，當時地緣政治風險、實質利率下降和債務擔憂共同推動了金價。

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分析師表示，金價目前的橫盤震盪反映了歷史規律：在衝突初期，投資者往往優先尋求流動性或轉向能源資產。例如，2022 年俄烏戰爭初期金價曾上漲 15%，但隨後因聯準會升息而回落；波灣戰爭和伊拉克戰爭期間也出現過類似的先漲後跌現象。

在宏觀經濟方面，聯準會的寬鬆政策是另一大支撐力量。儘管近期就業數據強勁且聯準會會議紀要中出現鷹派聲音，但瑞銀預計隨著通膨壓力緩解，聯準會仍將繼續降息路徑，預計到 9 月底將有兩次各 25 個基點的降息。實質利率下降與美元走軟，將為金價提供有利的環境。

從需求端來看，2025 年全球黃金總需求首次突破 5000 公噸，瑞銀預期各國央行將持續購金，加上避險基金增持頭寸及亞洲 (尤其是珠寶市場) 受收入增長帶動的結構性需求，將推動需求進一步上升。