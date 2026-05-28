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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為25.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.81元，其中最高估值0.85元，最低估值0.77元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.85(0.85)0.910.87
最低值0.77(0.77)0.730.810.84
平均值0.81(0.8)0.840.910.86
中位數0.81(0.79)0.860.90.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.50億24.39億25.30億26.50億
最低值21.34億21.95億23.05億23.62億
平均值21.98億22.83億23.85億25.06億
中位數21.89億22.74億23.63億25.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.600.161.020.550.82
營業收入13.65億17.28億17.97億20.58億21.54億

詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKIM

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