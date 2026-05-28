鉅亨速報 - Factset 最新調查：Modine Manufacturing Co.(MOD-US)EPS預估上修至7.62元，預估目標價為307.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Modine Manufacturing Co.(MOD-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.38元上修至7.62元，其中最高估值12.06元，最低估值6.72元，預估目標價為307.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.06(12.06)
|12.9
|17.11
|最低值
|6.72(6.52)
|9.46
|17.11
|平均值
|8.08(7.9)
|11.56
|17.11
|中位數
|7.62(7.38)
|12.06
|17.11
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|41.59億
|56.45億
|68.89億
|最低值
|37.99億
|45.20億
|68.89億
|平均值
|40.04億
|51.10億
|68.89億
|中位數
|40.62億
|51.19億
|68.89億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.62
|2.90
|3.03
|3.42
|2.26
|營業收入
|20.51億
|22.98億
|24.08億
|25.83億
|31.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Modine Manufacturing Co.(MOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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