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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Modine Manufacturing Co.(MOD-US)EPS預估上修至7.62元，預估目標價為307.50元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Modine Manufacturing Co.(MOD-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.38元上修至7.62元，其中最高估值12.06元，最低估值6.72元，預估目標價為307.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值12.06(12.06)12.917.11
最低值6.72(6.52)9.4617.11
平均值8.08(7.9)11.5617.11
中位數7.62(7.38)12.0617.11

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值41.59億56.45億68.89億
最低值37.99億45.20億68.89億
平均值40.04億51.10億68.89億
中位數40.62億51.19億68.89億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.622.903.033.422.26
營業收入20.51億22.98億24.08億25.83億31.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Modine Manufacturing Co.(MOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMOD

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Modine Manufacturing Co.266.84-4.68%

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