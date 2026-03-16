伊朗轉攻民用設施！專家： 戰爭重塑全球化風險評估版圖 阿聯等波灣國家風險溢價急升

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-16 16:00

當美國和以色列武裝力量集中追蹤伊朗飛彈發射裝置、雷達站與軍艦之際，伊朗卻將目標轉向民用基礎設施，這一戰略選擇，正動搖波灣地區作為全球貿易與金融樞紐的穩定基石。

伊朗轉攻民用設施！專家： 戰爭重塑全球化風險評估版圖 波灣戰爭風險溢價急升 (圖:shutterstock)

被部分觀察人士稱為「第三次波灣戰爭」的衝突持續升級，伊朗攻擊方向日益清晰，不再是單純的軍事目標，而是象徵經濟命脈的民用機構。

‌



位於杜拜國際金融中心的一棟建築上周五 (13 日) 遭到無人機襲擊，當地聚集高盛等及麗茲卡爾頓酒店，雖僅受輕微損壞，但警示意義深遠。

更早之前，自 2 月 28 日美以聯軍對伊朗發動首輪攻擊以來，伊朗迅速將報復矛頭指向阿拉伯聯合大公國和巴林的亞馬遜資料中心，這些設施本是阿聯跟巴林科技雄心的具體展現。

伊朗這一戰略凸顯全球經濟關鍵節點的脆弱性，也解釋為何近年美歐日等國紛紛轉向強調供應鏈韌性，而非一味追求成本效率。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Richard Nephew 指出，過去國際社會對杜拜等地的經營風險存在認知偏差，認為杜拜幾乎無需承擔額外風險溢價，如今這一假設已被現實顛覆。

受衝擊最深的是伊朗的鄰國，特別是阿聯與卡達。多年來，這些國家極力向全球推銷其作為資金與人員安全港的形象，並大力推動經濟轉型，從能源依賴轉向旅遊、金融與科技多元發展。以杜拜為例，這個昔日採珠小鎮以中立、低稅率與寬鬆監管環境，吸引了從華爾街銀行家到各地企業家的進駐，甚至包括被美國財政部指認與伊朗革命衛隊相關的空殼公司。

然而，中立未能換來戰火豁免。根據阿聯國防部統計，自衝突爆發以來，伊朗已向阿聯發射逾 1600 架無人機及 294 枚彈道飛彈。

杜拜國際機場近期因無人機攻擊受損，而傑貝阿里港亦因攔截火箭殘骸墜落而暫停作業，進一步凸顯關鍵基礎設施面臨的實質威脅。

金融市場對中東局勢升級顯得準備不足。戰爭爆發時，市場仍沉浸於 AI 帶動的樂觀情緒，對不同信用風險幾未區分。

安德森金融與經濟研究所執行長 Fabio Natalucci 表示，當前風險水準遠超市場理解，市場正急於評估衝突持續時間與影響範圍。

若企業與投資者重新評估地區風險，將延續自 2008 年金融危機以來對全球化的反思趨勢。

在冷戰結束後數十年期間，企業將供應鏈延伸至全球，即便在中東等不穩定地區亦大規模佈局，普遍認為貿易擴張有助締造穩定環境。

然而，隨著新冠疫情、俄烏戰爭與美以伊衝突連續爆發，曾任美國貿易談判代表 Demetrios Marantis 指出，跨國企業必須為更多地區的突發局勢預作準備，從委內瑞拉、古巴到中東與烏克蘭，企業需高度關注風險點並擬定應變方案。

實務上，已有機構採取行動。花旗與渣打等金融業者在杜拜遇襲後要求員工遠距辦公，顯示實體安全顧慮正驅動營運調整。

根據 Nephew 分析，美伊戰爭結束後，波灣國家恐嘗試降低對美國的依賴，這可能為歐洲防務企業創造商機。