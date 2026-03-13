G7外長會議聚焦伊朗問題 法加英等將尋求外交途徑解決衝突

鉅亨網編譯許家華 2026-03-13 08:10

在全球對伊朗與美以衝突升溫之際，七大工業國集團（G7）即將於 3 月 26 日至 27 日在法國巴黎西南 50 公里處的 Vaux de Cernay Abbey 舉行外長會議，伊朗問題已被列為重要議題，可能成為外交討論的核心。

加拿大外交部長安娜德(Anita Anand) （圖：Shutterstock)

加拿大外交部長安娜德 (Anita Anand) 週四表示，G7 外長將就與伊朗戰爭相關的外交努力進行全面討論，強調這場衝突及其對區域與全球穩定的影響將在會中深入盤點。

目前由法國擔任 G7 主席國，這次是其主持下的第一場外長級會議，會議定於 3 月 26 日至 27 日召開，後續還將有第二場外長會議。安娜德指出，與會國將全面探討如何透過外交途徑應對伊朗引發的戰爭及其後續效應。

分析人士指出，G7 成員早前已就該區域局勢及其對全球經濟的衝擊進行多輪討論。G7 財長此前針對中東戰事對油價飆升影響召開緊急會議，表示願意採取必要措施穩定能源市場，包括可能協調釋放戰略石油儲備，但尚未達成一致立場。

另外，《路透社》報導，G7 能源部長也曾討論協調行動，以緩和由於武裝衝突導致的油價波動，包括已要求國際能源署（IEA）評估市場和供應安全狀況，以便未來在需要時釋出備用石油儲備。

法國總統 Emmanuel Macron 日前也主持了 G7 領導人電話會議，聚焦於伊朗危機及能源價格上升問題，顯示 G7 層級對此事的關注已從財經與能源延伸至全面外交與安全政策討論。據報導，與會者同意評估航運安全等相關措施，以避免油價進一步飆升及保障全球供應鏈穩定。

過去 G7 外長會議與領袖聲明常涉及要求伊朗停止其在區域的軍事與不穩定行為，並強調外交解決與維持國際和平的重要性。先前 G7 公開聲明指出，要繼續透過多邊機制與國際夥伴合作，推動地區和平並保持對核擴散與武力衝突的制衡。