鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-12 19:00

即使國際能源署 (IEA) 週三 (11 日) 宣布釋放創紀錄規模的石油準備，國際油價仍持續走高，核心原因在於，市場擔憂儘管緊急庫存釋放將增加供應，但仍難完全抵消中東運輸受阻帶來的潛在衝擊，市場仍可能出現每日約 400 萬至 500 萬桶的缺口。

IEA 釋史上最大 4 億桶儲油，惟油價仍居高不下

IEA 週三宣布，旗下 32 個成員國將聯合釋放 4 億桶戰略儲油，為該機構成立以來最大規模的緊急供應行動。這批原油將在約兩個月內逐步釋出，預計每天可為市場增加約 400 萬至 450 萬桶供應。

IEA 雖然負責協調全球約 18 億桶的戰略儲油釋放，但這些儲備實際上由各成員國自行持有與管理。日本、德國、英國已相繼宣布將釋油。

美國總統川普也拍板，美方將釋出 1.72 億桶原油，從下週開始，預計需約 120 天才能全數投放市場。

布蘭特 (Brent) 原油期貨週三收盤上漲 4.18 美元或 4.8%，報每桶 91.98 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 3.80 美元或 4.6%，收在每桶 87.25 美元。

即便 IEA 釋放大量儲油，仍難完全填補潛在供應缺口

IEA 署長比羅爾 (Fatih Birol) 表示，此舉旨在緩解市場短期供應衝擊，但真正讓油氣市場恢復穩定的關鍵，仍取決於荷姆茲海峽運輸能否恢復正常。

(圖：shutterstock)

通常依賴荷姆茲海峽運輸的中東原油出口量約為每日 1600 萬桶。即使沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國可透過管線改道約 700 萬桶，加上 IEA 釋放約 400 萬桶供應，市場仍可能出現每日約 400 萬至 500 萬桶的缺口，相當於該地區正常出口量的三分之一。

史丹佛大學「未來燃料中心」研究員、能源業高層 Maksim Sonin 表示：「這不是能解決所有問題的萬靈丹，必須要解決根本問題。」「市場是根據預期進行交易，而目前市場情緒仍偏向擔憂。」

麻州大學阿默斯特分校公共政策與經濟學教授 Gregor Semieniuk 稱：「如果這種情況持續下去，儲油只能帶來暫時性緩解。」

Semieniuk 說：「我認為市場其實已經將儲油的消息反映在價格中，這也是油價從接近 120 美元回落至 80 多美元的原因。」

他補充說：「一旦儲備被釋放，部分政策工具就用掉了，如果航道持續受阻，市場威脅反而會更大。」「如果市場認為儲備釋放無法填補全部供應缺口，那麼它對抑制油價的效果將十分有限。」

(圖：shutterstock)

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，任何軍事衝突都可能迅速衝擊油市。

美國官員透露，伊朗近日在海峽佈設約 10 枚海軍水雷，顯示衝突進一步升級。海軍水雷可能迫使油輪暫停通行狹窄航道，直到水雷被發現並清除，過程可能需時數天甚至數週。

美軍已在荷姆茲海峽附近摧毀 28 艘伊朗佈雷艦。美國總統川普此前也警告伊朗，若在海峽布設水雷，將面臨「前所未見的軍事後果」。

同時，海上安全事件也持續發生。荷姆茲海峽週二 (11 日) 接連傳出三艘貨船遭「不明彈丸」擊中，其中一艘貨輪船體起火，船員被迫緊急撤離。所幸三起襲擊事件目前均未傳出人員傷亡。

伊朗伊斯蘭革命衛隊已強硬表示，不會允許「一滴石油」通過荷姆茲海峽。不過油輪追蹤公司 Kpler 指出，一些貨船正穿越海峽或駛向海峽，目的地多為中國。

週二美國能源部長萊特 (Chris Wright) 一度表示，美國已護送一艘油輪通過荷姆茲海峽，消息傳出後油價短暫下跌。不過該貼文隨後被刪除，白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 澄清，美國海軍並未護送任何油輪，油價隨後迅速反彈。

IEA 過去曾五次協調釋油，效果各不相同。

例如在 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後，IEA 宣布釋放 6000 萬桶石油，油價幾乎立刻上漲約 20% 至每桶 113 美元，之後數月才逐步回落。

相較之下，在 1991 年波斯灣戰爭前夕，IEA 提前增加供應則被認為成功穩定市場。當美國對伊拉克展開空襲後，油價隔天即下跌約三分之一。

Semieniuk 表示，如果荷姆茲海峽的封鎖持續到下週，油價可能出現劇烈上漲。

他說：「除非衝突在本週結束，否則我不會意外看到油價最終突破每桶 150 美元，因為戰略儲油的緩衝效果會逐漸消失。」