金價5100美元將成新常態！晉達經理人「揭密」：因為這國不買美債 改囤大量黃金和原油

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-11 21:18

晉達環球黃金基金經理人夏喬治（George Cheveley）今 (11) 日來台指出，金價與美元、利率負相關的傳統模型在 2022 年後「已經不復存在」。取而代之的是由地緣政治、各國央行（尤其是中國）強勁去美元化買盤所驅動的新格局。雖然金價突破 5100 美元關卡，但目前金礦類股估值嚴重被低估。天然資源方面，他特別點名「白金」與「原油」。

晉達環球黃金基金經理人夏喬治（George Cheveley）來台。（鉅亨網記者張韶雯攝）

夏喬治指出，投資人必須拋棄舊思維，因為金價與美聯準會緊縮或寬鬆、美元強弱的連動關係，在 2022 年俄烏戰爭後已完全打破。各國央行為了支撐自身貨幣並證明國力，正進行自 1950 年有紀錄以來最強勁的黃金買盤，尤其是中國，基本上已經不太願意再買美國公債，而是大量買進黃金與原油等戰略物資。

對於金礦類股，夏喬治引用數據強調，市場嚴重低估了企業的盈利能力。他指出，雖然很多人覺得錯過了漲幅，但「股價雖然漲了三倍，獲利卻漲了六倍」。隨著金價維持高位，金礦公司的毛利已從每盎司 500 美元翻升至 3000 美元。他直言，目前許多金礦股本益比僅 8 至 12 倍，僅約大盤的一半，「就算金價走平，這些公司憑藉強大的現金流與 5% 以上的股利，仍能帶動總股東報酬」。

在天然資源布局上，夏喬治特別點名「白金」與「原油」。他預期未來三年白金將有 250 萬盎司的供應缺口，價格有望從 2000 美元挑戰 3000 美元。而在原油市場，他認為「過度供給的來源已慢慢消失」，OPEC 備用產能僅剩一天 200 萬桶且「不具持續性」，加上美國頁岩油優質油田開發殆盡，地質條件趨難，產量難再成長。