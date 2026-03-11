鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-12 04:10

《ABC News》週三 (11 日) 報導，美國聯邦調查局 (FBI) 已向加州各地警方發布警告，指伊朗可能對美國西岸發動無人機攻擊。

美國本土安全風險出現罕見的警訊，報導指出，FBI 情報顯示截至 2026 年 2 月初，伊朗曾構想，在美國對伊朗發動軍事打擊的情況下，伊朗自停泊在美國本土外海的一艘未確認船隻上，發射無人機對美國本土發動突襲，目標可能鎖定加州境內的不特定地點。

目前 FBI 仍未掌握更多關於攻擊時間、具體手段、目標或涉案人員的進一步資訊。不過，相關警告已在 2 月底分發至加州執法機構，以提高地方警力對潛在威脅的警覺。

這項警示發布之際，川普政府正持續對伊朗展開軍事打擊，而伊朗也在中東地區以無人機攻擊進行報復，使衝突風險進一步升高。

對於此消息，FBI 洛杉磯辦公室發言人拒絕置評，白宮方面也尚未對媒體查詢作出回應。

與此同時，美國情報機構近來也對另一項威脅保持高度關注。

不具名的官員指出，墨西哥毒品集團近年大量使用無人機技術，並不排除未來可能將其用於攻擊靠近美墨邊境的美國軍警人員。

一份 2025 年 9 月的情報通報顯示，有未經證實的報告指出，部分墨西哥毒品集團領袖曾授權使用搭載爆炸物的無人機，攻擊美國執法人員與軍事人員。報告指出，若這類攻擊真的發生在美國境內，將屬前所未有的事件，但在技術與戰術層面上並非不可能。

曾任美國國土安全部情報主管、現為《ABC News》評論員的 John Cohen 表示，他對無人機威脅可能同時來自太平洋與墨西哥方向感到憂慮。

Cohen 指出，伊朗在墨西哥與南美洲擁有一定程度的存在與關係網，加上其無人機能力與當前衝突背景，使潛在威脅更加值得警惕。

他表示，FBI 向地方執法機構發布此類警告是重要的預警措施，能幫助地方政府與警察部門提前做好準備，提升對新型威脅的應對能力。