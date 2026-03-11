鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-12 04:36

《路透》週三 (11 日) 引述兩名知情人士說法指出，伊朗近日已在荷姆茲海峽部署約十餘枚水雷，美方目前大致掌握其位置，但後續是否以及何時採取排除行動仍不明朗，此消息恐進一步衝擊國際能源市場。

荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球石油與液化天然氣運輸的重要咽喉。自美國與以色列對伊朗 2 月 28 日發動軍事行動以來，戰事已持續約 12 天，通過該水道的石油與液化天然氣出口實際上已陷入停滯，也推動國際能源價格快速上升。

‌



知情人士表示，這批水雷是在「過去幾天」內部署，大部分位置目前已被掌握，但未透露美方將如何處理這些水雷。美國有線電視新聞網 (CNN) 週二率先披露伊朗在海峽布雷的消息。

伊朗軍方週三強硬表示，全球能源市場應為油價可能升至每桶 200 美元做好準備。長期以來，德黑蘭一直警告，若遭到軍事攻擊，將透過在荷姆茲海峽布雷的方式進行報復。

伊朗傳已在荷姆茲海峽布雷 (圖：shutterstock)

荷姆茲海峽承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸量，一旦航道遭到封鎖，將對全球能源供應與金融市場造成重大衝擊，也使伊朗在與美國及其盟友的博弈中握有重要籌碼。

美方已對伊朗疑似布雷艦展開打擊行動，美軍週二宣布已摧毀 16 艘伊朗布雷艦。不過，美國海軍目前仍未為商業船隻提供穿越海峽的護航，顯示該水域的安全風險仍然相當高。