鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-12 17:01

CNBC 報導，波斯灣再有三艘外國船隻遭到攻擊，象徵伊朗與美以聯軍之間的衝突進一步升級。

英國海上貿易行動中心 (UKMTO) 周四 (12 日) 表示，一艘貨櫃船在阿拉伯聯合大公國杜拜附近主要港口城市傑貝阿里 ( Jebel Ali) 以北約 35 海里處，遭不明飛行物擊中。據悉這起攻擊引發船上小規模火災，不過全體船員平安。

‌



周四稍早，還有兩艘外國油輪在伊拉克水域靠近巴斯拉市 (Basra) 的烏姆蓋爾港 (port Umm Qasr) 附近遭到攻擊，隨即陷入火海。

多家媒體報導引述伊拉克港口官員消息稱，攻擊事件造成至少一人罹難，38 名船員獲救。伊拉克港口總公司並未未立即回應 CNBC 的採訪。

自美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗發動空襲以來，途經荷姆茲海峽的航運交通幾近停頓。此地是連接波斯灣與阿曼灣的重要海上走廊，全球約 20% 的石油及天然氣通常經此運輸。

最新事件發生之前，周三另有三艘船隻遭到不明飛行物擊中，其中一艘在荷姆茲海峽距離阿曼以北 11 海里處遇襲，導致船上起火、船員撤離。

根據路透統計，自 2 月 28 日開戰以來，波斯灣地區遇襲的船隻數量至少 16 艘。

伊朗官員周三放話警告，油價可能攀升至每桶 200 美元。

伊朗軍事指揮部發言人 Ebrahim Zolfaqari 周三表示：「準備迎接每桶 200 美元的油價吧，因為油價取決於地區安全，而你們已破壞了這個安全。」

國際油價周四大漲，漲幅一度逼近 10%，布蘭特原油最高回到每桶 100 美元，顯示交易員密切關注荷姆茲海峽的供應風險，似乎對國際能源署 (IEA) 推動釋放創紀錄 4 億桶緊急儲油不以為意。

截稿前，布蘭特原油 5 月期貨上漲 5.7%，報每桶 97.16 美元，美國西德州中質原油 4 月期貨漲 5.3%，報每桶 91.88 美元。