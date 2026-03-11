鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-11 20:50

美國抵押貸款利率上周創下自去年 9 月以來最大單周漲幅，這對今年以來融資成本持續走低的房地產市場來說，無疑是一次打擊。

美30年期房貸利率攀升至6.19% 周漲幅創去年9月以來新高(圖:shutterstock)

據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 周三 (11 日) 公布數據，截至 3 月 6 日當周，30 年期固定房貸合約利率攀升 10 個基點，達到 6.19%，在這之前，這一利率已連兩周處於 2022 年以來的新低水準。

儘管融資成本增加，但上周的購屋市場反應卻異常熱絡。MBA 的購屋申請指數上周上升了 7.8%，創下自今年 1 月初以來的最大增幅。MBA 認為，這可能是因為潛在買家擔心未來利率會進一步走高，因而選擇在成本更高之前「搶先入市」。

此外，轉貸活動 (Refinancing) 也微幅走高，顯示出在波動環境下，消費者仍試圖尋求較佳的財務配置，這一指數今年以來僅有兩周未見增長。

美國房地產市場在今年 2 月份已顯現出些許復甦動能，當時由於負擔能力限制稍有緩解，成屋簽約量有所回升。然而，業界專家警告，房貸成本若持續居高不下，恐怕會抑制即將到來的春季銷售旺季需求，而春季通常是美國房市最關鍵的交易時節。