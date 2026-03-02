鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-02 19:20

美國公債價格周一 (2 日) 下跌，這是由於中東衝突導致油價飆升，引發了人們對通膨加速的擔憂，並迫使交易員減少對降息幅度的押注。

與以往全球動盪時，投資者湧向政府債券避險的慣例不同，本次債券交易員更擔憂地區衝突將重新點燃通膨，進而壓縮美國聯準會降息的空間。

在市場情緒波動下，短期債券領跌，2 年期美債殖利率上升 4 個基點至 3.42%，10 年期美債殖利率則攀升 3 個基點至 3.97%。貨幣市場已將聯準會下次降息的預期時間從原先預估提前的時點，向後推遲兩個月至 9 月。Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana 指出，若高油價持續推高通膨壓力，美債作為「避險資產」的特性將不再純粹。

除了美國市場，歐洲政府債券周一同樣下滑，通膨預期指標隨之飆升。由於關鍵的荷姆茲海峽實際上已關閉，推動油價創下 4 年來最大漲幅。德意志銀行的分析報告顯示，相較於單純的地緣政治衝擊，油價飆升對債券殖利率的上推作用更為顯著。

法興銀行 (Societe Generale) 策略師 Manish Kabra 則指出，歷史上 5 次石油供應衝擊後的數據顯示，10 年期美債在隨後的一周至半年內通常表現疲軟。

目前局勢仍未見緩和。美國總統川普表示針對伊朗的行動可能持續數周，而伊朗安全部門負責人則明確表示無意與美方談判。此外，巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國及卡達境內，均傳出攔截飛彈的爆炸聲，顯示衝突正蔓延至伊朗境外。

儘管目前美債承壓，但聯博 (AllianceBernstein) 歐洲固定收益負責人 John Taylor 認為，若衝突長期化且高油價開始產生負面的經濟後果，市場可能會轉向關注經濟衰退風險，屆時美債的避險特性可能重新顯現，推低殖利率。