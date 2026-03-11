鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-11 17:03

在中東戰事導致全球能源市場劇烈動盪下，七國集團 (G7) 表示，支持啟動大規模戰略石油儲備 (SPR) 釋放計畫。

IEA提議釋出石油儲備 G7能源部長表態支持(圖:shutterstock)

國際能源署 (IEA) 周二 (10 日) 在巴黎總部召開 G7 能源部長會議，討論伊朗戰爭對能源市場和供應的影響。此次行動旨在應對因荷姆茲海峽運輸受阻，以及伊朗產量削減所引發的供應風險，這一海峽承載了全球約 21% 的石油運輸量，任何干擾都可能觸發價格飆升。

‌



G7 能源部長周三發表聯合聲明，支持利用戰略儲備來減緩市場波動。

儘管初期協商，原要求更多技術評估，但面對油價衝上 4 年新高，各國部長最終達成原則性共識，認為預防性的市場干預，對於防止全球經濟動盪至關重要。

根據美媒報導，此次擬議的釋放規模預計將超過 2022 年烏克蘭戰爭時的 1.82 億桶紀錄，成為 IEA 史上最大規模的協調行動。IEA 成員國目前擁有超過 12 億桶的公共緊急石油儲備，足以在短期內彌補物理供應缺口。

專家指出，此類干預不僅是物理供應的補充，更具備強大的心理預期管理效果。在釋放消息傳出後，原油期貨價格已因「公告效應」迅速回落，顯示市場投機熱度降溫。

除了 31 個成員國的內部協調，此次行動還將尋求中國與印度等非成員國的合作，以強化干預效果。中國估計擁有逾 5 億桶儲備，而印度的參與則能有效覆蓋亞洲市場的需求波動。

此舉的核心目標是防止能源價格攀升引發的全球性通貨膨脹。歷史數據顯示，協調釋放儲備最高可將價格峰值壓低每桶 25 美元。