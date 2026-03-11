美國豁免後 印度迅速買下3000萬桶俄羅斯石油
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著中東衝突擴大導致能源供應鏈中斷，印度煉油商在獲得美國政府的特別許可後，已迅速購入約 3000 萬桶俄羅斯原油。
這項轉變象徵著印度能源策略的重大調整，也反映了地緣政治衝突對全球油價與物流的深刻影響。
此前，印度因面臨美國的壓力，一度減少對俄羅斯石油的採購，轉而增加來自沙烏地阿拉伯與伊拉克的供應。然而，近期美國與以色列對伊朗發動襲擊，導致連接中東主要產油國的荷莫茲海峽實際上已遭封鎖，供應鏈因此中斷。
為了應對供應短缺，美國政府上周末授予豁免，允許印度公司採購特定條件下的俄羅斯原油。豁免條款規定，該批原油必須是在 3 月 5 日之前裝載於船隻上，且須由印度公司購買並交付至印度境內。
據《彭博》引述知情人士消息，印度石油公司 (Indian Oil Corp.) 與信實工業 (Reliance Industries Ltd.) 已掃空現貨市場上所有未售出的俄羅斯原油，兩家公司各自購入了至少 1000 萬桶。
在豁免令宣布後的短短幾天內，多艘原本航向其他地區的油輪紛紛改變航線。追蹤數據顯示，運載烏拉爾原油 (Urals) 的 Maylo 號與 Sarah 號原本目的地為新加坡，現已調頭駛往印度。此外，載有遠東 ESPO 原油的 Oasis 號與 Noble Walker 號也放棄了原本前往中國的計畫，改道前往印度。
市場觀察指出，俄羅斯原油的定價結構已發生顯著變化。在衝突爆發前，俄油通常以折價交易，但目前包括烏拉爾原油、ESPO 及 Varandey 在內的各級油品，報價已較倫敦布蘭特原油每桶溢價 2 至 8 美元。
印度自 2022 年俄烏戰爭爆發後大幅增加俄油採購，一度引發川普政府的不滿，美方持續施壓要求削減對克里姆林宮的資金支持。儘管俄羅斯石油本身未直接受制裁，但華府已將俄國兩大生產商列入黑名單。
數據顯示，印度的俄油進口量在 2024 年中曾達到每日 200 萬桶的高峰，但到今年 2 月已降至每日 106 萬桶。如今在中東危機背景下，美國的政策鬆綁讓印度再次成為俄羅斯石油的主要接收國。
