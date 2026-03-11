鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-11 19:20

儘管有報導指出，國際能源總署 (IEA) 將實施史上最大規模的緊急儲油釋放計畫，但受美伊戰爭及荷姆茲海峽封鎖影響，市場憂慮仍未平息，油價維持高檔。

截至東部時間上午 6 時 30 分左右，布蘭特原油期貨上漲 4% 至每桶 91.34 美元，美國西德州原油則上漲 4.5%，報每桶 87.23 美元。

據《路透》報導，IEA 建議在首個月內每日釋放超過 1 億桶的戰略石油儲備。這項擬議中的規模將超越 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後釋出的 1.82 億桶，成為 IEA 史上最大的一次行動。七大工業國 (G7) 能源部長在巴黎會晤後表示，支持採取包括動用戰略儲備在內的積極措施。

IEA 執行董事 Fatih Birol 指出，成員國目前擁有超過 12 億桶的公共緊急儲油，另有 6 億桶受政府監管的商業庫存。

當前市場動盪主因在於美伊衝突導致中東能源生產中斷，以及關鍵航道荷姆茲海峽遭到封鎖。Birol 表示，市場條件在近日急劇惡化，石油生產大幅縮減且運輸面臨挑戰，為市場帶來日益增長的風險。

軍事方面，最新消息指美軍在荷姆茲海峽附近擊沉了數艘伊朗船隻，其中包括 16 艘佈雷艦。此前，美國能源部長 Chris Wright 的社群帳號曾誤傳美軍為油輪護航的消息，一度導致油價重挫，但白宮隨後澄清並無此事。

市場分析師對於釋油措施的長期效果持保留態度。Marex 能源市場分析師 Sasha Foss 表示，釋放儲備僅能「爭取幾天時間」，油價最終走向取決於荷姆茲海峽何時重新開放。Foss 警告，若衝突未能在本周末前結束，油價將重返 100 美元以上。