鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-09 14:10

隨著美國與以色列對伊朗的戰爭爆發，荷姆茲海峽實質上遭到關閉，全球能源市場正陷入前所未有的危機。標普全球副主席、能源專家 Daniel Yergin 警告，世界正面臨歷史上最大的石油減產，以及全球天然氣市場的劇烈衝擊。

專家警告：能源戰火引爆「噩夢劇本」 恐進一步導致全球衰退(圖:shutterstock)

荷姆茲海峽是全球能源的咽喉，承載著全球 20% 的石油與液化天然氣 (LNG) 流量。由於海峽關閉導致波斯灣主要產油國無法出口，且儲油空間已達極限，各國紛紛開始削減產量。

其中，伊拉克的產量已削減約 60%，從戰前的每日 430 萬桶驟降至 170 萬至 180 萬桶，科威特與阿拉伯聯合大公國也採取了類似的減產措施。同時，卡達也因海峽封鎖被迫減少 LNG 產量。

目前，伊朗已開始針對鄰國的油氣設施與淡水設施發動攻擊，而美以聯軍則空襲了德黑蘭附近的煉油廠。

這場危機引發了市場恐慌，原油價格在過去一周內飆升了 36%。雖然布蘭特原油與西德州原油 (WTI) 曾一度維持在每桶 90 美元左右，但最新市場數據顯示油價已突破 100 美元大關。天然氣市場同樣慘烈，亞洲 LNG 現貨價格自開戰以來幾乎翻了一番，歐洲天然氣價格也上漲了約 50%。

Yergin 指出，這種「噩夢劇本」最令人恐懼的後果是基礎設施遭受長期破壞，進而導致全球經濟陷入深度衰退。

在外交戰線上，局勢目前毫無緩解跡象。美國總統川普要求伊朗「無條件投降」，並提出 200 億美元的油輪再保險計畫，承諾由美軍護航油輪通過海峽。

然而，華爾街與軍事分析師對此表示懷疑。布魯金斯學會專家 Robin Brooks 指出，保護如此龐大的船隊是巨大的物流挑戰，且伊朗的無人機已多次擊中軍事目標，只要有幾架漏網之魚炸毀一艘油輪，就會引發更劇烈的石油衝擊。