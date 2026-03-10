鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-10 14:50

俄羅斯總統普丁周一（9 日）表示，已責成政府評估停止向歐洲市場供應能源的可行性，考慮將這些能源從歐洲市場轉至更具吸引力的方向。

普丁當天在克里姆林宮主持「世界油氣市場形勢會議」。俄羅斯政府第一副總理曼圖羅夫、副總理諾瓦克等官員和俄羅斯石油公司、俄天然氣工業石油公司等油氣企業負責人與會。

普丁表示，俄方曾多次警告，破壞中東局勢穩定的企圖會不可避免地使全球「燃料及能源系統」受到衝擊，推高油氣價格，抑制全球油氣供應，擾亂相關投資計畫。

普丁稱，在中東持續衝突背景下，全球燃料及能源物流將向更能盈利、前景更廣闊的市場轉移。俄羅斯能源企業要抓住當前時機，利用新增收入來減輕債務，「俄羅斯政府和中央銀行必須監控這一進程」。

普丁說，俄羅斯是可靠能源供應國，會繼續向可信賴的協議方供應油氣。如果歐洲買家保證與俄方長期穩定合作，不受政治局勢影響，俄方任何時候都不拒絕與歐方合作。