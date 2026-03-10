2022噩夢再現？兌美元續在1.15低點徘徊 為何歐洲能源帳單會重創歐元？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-11 06:00

2022噩夢再現？兌美元續在1.15低點徘徊 為何歐洲能源帳單重創歐元？ (圖:shutterstock)

今年稍早的一小段時間裡，歐元兌美元曾穩穩在 1.2 美元上方進行交易，市場當時對歐洲的國防開支計畫、大型基礎設施專案以及更為自信的疫情後復甦議論紛紛。

隨著國際原油價格飆破每桶 100 美元，天然氣價格飆升，歐元兌美元在短短幾天內跌至接近 1.15 美元，這一幕提醒了交易員一個被遺忘的嚴酷事實，也就是當能源價格走漲，歐元往往首當其衝。

美國作為當今世界最大的能源生產國之一和主要出口國，感受則大大不同，大宗商品價格上漲提振其出口收入，即便它們擠壓了歐洲的對外帳戶。

根據巴克萊銀行估計，油價每上漲 10%，往往會使美元兌主要貨幣升值 0.5% 至 1%。天然氣類上漲約一成也可能讓歐元下跌約 0.25%。