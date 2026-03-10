2022噩夢再現？兌美元續在1.15低點徘徊 為何歐洲能源帳單會重創歐元？
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，美伊戰爭推高能源價格造成的衝擊，正透過讓歐洲貿易失衡削弱歐元，並推升美元需求。
今年稍早的一小段時間裡，歐元兌美元曾穩穩在 1.2 美元上方進行交易，市場當時對歐洲的國防開支計畫、大型基礎設施專案以及更為自信的疫情後復甦議論紛紛。
但這種樂觀情緒幾乎在一夜之間消散，中東戰爭重燃歐元最古老弱點之一：能源依賴。
隨著國際原油價格飆破每桶 100 美元，天然氣價格飆升，歐元兌美元在短短幾天內跌至接近 1.15 美元，這一幕提醒了交易員一個被遺忘的嚴酷事實，也就是當能源價格走漲，歐元往往首當其衝。
能源衝擊對不同經濟體的影響各不相同，而對歐洲來說，它們通過貿易平衡產生衝擊。歐元區消耗的石油和天然氣大部分依賴進口。
當全球價格飆升，歐洲必須賣出更多歐元來購買美元以支付這些進口能源。
美國作為當今世界最大的能源生產國之一和主要出口國，感受則大大不同，大宗商品價格上漲提振其出口收入，即便它們擠壓了歐洲的對外帳戶。
根據巴克萊銀行估計，油價每上漲 10%，往往會使美元兌主要貨幣升值 0.5% 至 1%。天然氣類上漲約一成也可能讓歐元下跌約 0.25%。
這一次，這種情況幾乎按劇本上演。自中東緊張局勢爆發以來，油價已暴漲超過 15%，而歐洲基準天然氣價格一度漲幅翻倍。
對交易員來說，邏輯則很簡單，也就是能源變得昂貴時，歐洲的貿易順差就會縮水，歐元亦隨之調整。
