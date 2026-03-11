鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-11 17:30

由於中東地區衝突加劇導致能源供應中斷，高度依賴中東進口的亞洲國家，匆忙推出應變政策，並急著向美國尋找替代供應來源。亞洲有約 80% 的燃料運輸，皆需經過荷姆茲海峽，但因戰事本地已陷入癱瘓。

亞洲各國急向美國尋求供應 美油銷往亞洲價格飆升47%(圖:shutterstock)

根據市場定價機構 Argus Media 數據，自美國與以色列對伊朗發動首波攻擊以來，銷往亞洲的美國輕質原油價格已飆升 47%，達到每桶 115 美元。與此同時，美國液化天然氣 (LNG) 的運費成長超過 3 到 4 倍，目前已有至少 4 批原定運往歐洲的貨物改道轉向亞洲。

日本煉油商表現最為積極，自戰爭爆發後已購買了多達 900 萬桶將於 6 月運抵的美國原油。然而，Argus 亞洲原油定價負責人 Fabian Ng 指出，其他亞洲買家對於支付如此高額溢價持觀望態度，期望局勢能有所改善。

能源危機迫使多個亞洲經濟體採取緊急行動。巴基斯坦情況尤為嚴峻，政府已宣布關閉學校、實施公務員居家辦公，並將公務車的燃料配額削減 50%。印尼與巴基斯坦目前的儲備僅能支撐數周。南韓則是近三十年來首次實施油價封頂政策。

雖然印度受益於美國的豁免，得以繼續購買俄羅斯原油，但其廚房使用的液化石油氣 (LPG) 供應仍面臨巨大壓力。評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 警告，印度與菲律賓是受能源成本上漲威脅最大的國家。

儘管亞洲轉向美國，但研究機構 Energy Aspects 分析師提醒，美國目前的產能不足以彌補中東油氣中斷所造成的全球缺口。機構全球天然氣負責人 Livia Gallarati 表示，多數買家正透過動用庫存、轉換燃料或削減工業需求來應對天然氣短缺。

國際貨幣基金 (IMF) 警告，油價每持續上漲 10%，全球通膨率將增加 0.4%。IMF 總裁 Kristalina Georgieva 表示，若高油價持續至今年大部分時間，全球通膨恐將上升 40 個基點。