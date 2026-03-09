鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-09 20:30

從 1973 年 10 月到 1990 年 10 月，全球在短短 17 年之間經歷了三場石油危機。每一次危機都伴隨著油價飆升與市場震盪，但股市的反應卻截然不同，折射出宏觀經濟、政策應對與市場心理的深刻變化。

1973 年，第四次中東戰爭爆發，美國支援以色列引發阿拉伯國家報復，石油輸出國組織 (OPEC) 宣布對美實施禁運，油價從每桶 2.7 美元飆升至 13 美元，漲幅近四倍。

‌



然而，美股早在 1972 年底已見頂，1973 年初開始下跌，石油危機只是放大了原本已在高位的經濟風險。美國 1973 年通膨率突破 9%，失業率攀升，經濟陷入「停滯性通膨」。標普 500 指數在 1973 至 1974 年之間暴跌 42%，道瓊跌逾 45%。

有趣的是，1974 年 3 月阿拉伯國家解除禁運當天，美股反而下跌，因市場早已深陷高通膨與高利率泥潭。日本與香港股市亦未能倖免，日經指數跌 29%，恒生指數更在兩年內蒸發 91.5%。

六年後，1979 年伊朗伊斯蘭革命引發第二次石油危機，油價從 13 美元飆至 40 美元。但這次美股卻逆勢上漲 41%，日經 225 更從 5000 點升至 8000 點。原因在於，1973 年後市場經歷五年調整，估值處於低位，加上新任聯準會 (Fed) 主席沃克強硬抗通膨，市場預期政策將見效。

此外，當時能源股成為亮點，日本則因產業轉型成功，節能汽車搶占美國市場，反而從危機中獲益。香港股市亦因地產與金融業榮景，兩年內大漲 197%。

1990 年，伊拉克入侵科威特，油價再度衝破 40 美元，全球供應減少 20%，道瓊一度跌至 2365 點，但波斯灣戰爭爆發後迅速反彈，全年漲幅顯著。

這一次市場反應則不同，因國際能源署 (IEA) 啟動戰略儲備投放，沙烏地阿拉伯效應迅速填補缺口，加上戰爭進展符合預期，資金回流股市。

從 1990 年 10 月低點至 2000 年，美股主要指數漲幅達四倍，波灣戰爭僅是網路繁榮的序章。

專家指出，上述三場危機揭示幾個共通規律。首先，市場下跌常滯後於油價衝擊，因通膨、升息與獲利下調需時間發酵。其次，類股表現分化，能源與資源股往往在油價上漲時受益，而房地產與工業則受創最深。第三，對石油進口依賴度決定市場彈性，擁有本土能源或儲備的國家跌幅較小。第四，危機背後的宏觀因素更關鍵，1973 年已有通膨與經濟放緩，1990 年則疊加政策應對與市場預期管理。

日本的故事尤具啟發性。1973 年危機後，日本推動產業轉型，從重工業轉向節能製造，開發省油技術並拓展海外市場。1979 年危機時，豐田與本田汽車在美國熱銷，成為危機贏家，這印證了「危機倒逼轉型，轉型創造機會」的規律。

總結而言，石油危機對股市影響取決於估值水位、央行政策、經濟結構與市場準備度。

油價本身並非唯一殺手，其引發的連鎖反應才是關鍵，像是通膨預期、利率上升、獲利下修才是關鍵。