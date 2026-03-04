鉅亨網新聞中心 2026-03-04 13:40

隨著 3 月 4 日與 5 日中國全國政協十四屆四次會議及十四屆全國人大四次會議相繼召開，中國正式進入「兩會時間」。據陸媒《證券時報》報導，2026 年不僅是落實二十屆四中全會精神的關鍵一年，更是「十五五」規劃的開局之年，其釋出的政策信號將為未來五年的發展定調，備受矚目。

經濟增速預期：轉向務實區間值

在「十五五」開局之際，如何設定經濟增長目標成為首要看點。根據多方研判與地方政府的目標設定趨勢，2026 年全國 GDP 增速目標預計將設定在 4.5% 至 5% 的務實區間。

這一目標的設定考慮了到 2035 年人均 GDP 翻番的遠景目標，並反映出當前經濟環境下，政策重心已從單純追求速度轉向「提高質效」。

為了支撐這一目標，中國將繼續實施更加積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策，致力於縮小宏觀數據與微觀感受之間的「溫差」。

科技創新與新質生產力：AI 與未來產業成為核心

科技自立自強被擺在宏觀部署的突出位置。今年兩會將聚焦如何引領發展「新質生產力」，特別是人工智慧（AI）領域的商業化落地。2026 年被視為 AI 投資邏輯的分水嶺，各地正加速佈局垂直領域大模型與具身智能。

此外，「十五五」規劃建議明確提出要培育量子科技、生物製造、6G、腦機介面及人形機器人等未來產業，使其成為新的經濟增長點。政府將透過強化戰略科技力量統籌，優化國家實驗室與企業的協同，解決「從 0 到 1」的原始創新問題。

內需主導與「投資於人」：消費模式的深層變革

擴大內需仍是 2026 年經濟工作的重點。政策方向正從短期的刺激消費轉向構建長效機制，強調「投資於人」的概念。這包括改革收入分配、優化社會保障，解決百姓「能消費、敢消費、願消費」的問題。

消費熱點預計將從單純的商品購買向服務消費及「沉浸體驗」拓展，如賽事經濟與首發經濟。同時，透過推進農業轉移人口市民化與落實法定假期，釋放與閒暇時間掛鉤的消費潛力。

民生保障與房地產新模式：精準施策補短板

在民生領域，就業被列為首要關切，特別是針對高校畢業生及外送員、網約車司機等新就業形態群體的保障。同時，針對「一老一小」問題，預計兩會將推動普惠托育體系與長期護理保險的擴圍。

在房地產方面，政策重心轉向穩定市場預期，重點推進城市更新與「好房子」建設。不少地方政府已開始嘗試收購存量商品房以消化庫存，並透過「以舊換新」政策促進市場回穩。

法治建設與對外開放：繪製發展藍圖

本屆兩會另一大看點是《「十五五」規劃綱要草案》的審查，這份藍圖將對未來五年的具體任務作出部署。在立法方面，生態環境法典草案、國家發展規劃法草案等將提請審議，顯示出在法治軌道上推進國家治理的決心。