鉅亨網新聞中心 2026-03-06 18:30

隨著中東局勢動盪導致荷姆茲海峽封鎖，全球能源供應正迅速從預期的緩衝期，演變為實質性的實物供應危機。根據摩根大通發布的修正報告，由於各產油國儲油設施容量嚴重不均，原先市場預期的「25 天緩衝窗口」已不復存在，部分國家的強制停產預警期已驟降至僅剩「3 天」。

本周初，市場普遍基於平均數據認為，在中東產油國觸及儲油極限而被迫減產前，大約有 25 天的緩衝期。然而，摩根大通首席大宗商品策略師 Natasha Kaneva 指出，這個平均值掩蓋了各國儲油能力的巨大差異，有些國家的產能可能很快耗盡。

最新調查顯示，伊拉克的儲罐容量僅剩約 2 天，科威特則剩約 13 天，一旦儲油量觸頂，這些國家將被迫立即削減產量。地緣分析公司 Kayrros 的首席分析師 Antoine Halff 解釋，由於各儲油設施之間並未互聯互通，系統內存在嚴重的效率損耗，某些靠近油田或裝載點的儲罐具有更高的戰略價值，但它們正迅速被填滿。

伊拉克首當其衝

摩根大通預測，若封鎖持續，供應損失將呈現指數級加速：封鎖第 8 天，強制停產規模將達到約 330 萬桶 / 日；第 15 天將升至 380 萬桶 / 日；到了第 18 天，規模可能進一步擴大至 470 萬桶 / 日，也代表著停產規模可能在 3 天內翻倍。

目前伊拉克的處境最為急迫，他們已主動或被迫削減約 150 萬桶 / 日的產量，影響範圍涵蓋全球第二大油田魯邁拉 (Rumaila) 及西古爾納 2 號 (West Qurna-2) 等核心礦區。

沙烏地阿拉伯同樣面臨沉重壓力，其東海岸的朱艾馬 (Ju’aymah) 終端剩餘空間迅速縮小，而拉斯坦努拉 (Ras Tanura) 煉油廠的六座儲罐中已有四座滿載，該設施本周早些時候剛遭受攻擊而停產。

航運停滯與基礎設施遭受打擊

目前荷姆茲海峽的通行幾乎處於癱瘓狀態。除伊朗及中國船隻外，無法確認其他船隻能否通過。與此同時，區域內能源基礎設施持續受創，阿聯富查伊拉 (Fujairah) 樞紐在攔截無人機後發生火災，科威特海岸附近則發生油輪爆炸導致溢油。

專家警告，不同於需求端在原料抵達後可立即重啟，油井的強制關閉需要數周時間實施，且恢復生產同樣曠日持久，這將對全球供應鏈產生深遠的長期滯後效應。

緩解跡象與地緣政治干預

在惡劣的態勢中，沙烏地阿拉伯正嘗試重新啟用「東西輸油管道」(East-West pipeline)，將原油改道至紅海出口。該管道設計能力為 700 萬桶 / 日，戰前利用率不足一半，理論上可提供約 500 萬桶 / 日的額外輸送潛力。然而，分析人士認為這僅能提供有限緩衝，難以完全彌補海峽封鎖造成的巨大缺口。