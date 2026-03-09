4年來首破百！國際油價飆逾20%衝破110美元 美能源部長急安撫市場：最壞情況頂多幾周
鉅亨網編譯陳韋廷
國際油價持續飆漲之際，美國能源部長 Chris Wright 周日 (8 日) 說，近期油價大漲反映了跟伊朗戰爭相關的暫時「恐慌溢價」，這種現象不太可能持續下去，因全球能源供應依然充足。
他認為，當前伊朗衝突對能源市場和航運路線造成的干擾應該是暫時的。「石油就在那，你看到市場上存在一點恐慌溢價，但目前世界並不缺石油或天然氣。」
由於全球能源運輸要道荷姆茲海峽封鎖，國際油價持續飆升。 紐約原油、布蘭特期油價格在周一 (9 日) 亞洲早盤交易時段暴漲，並迅速突破 100 美元大關，最高衝破 110 美元關口。
Wright 說：「目前的航運狀況遠未恢復正常，這需要一段時間，但我再次強調，最壞的情況也不會超過幾周，絕不會是幾個月。」
根據美國汽車協會數據，過去一周，全美普通汽油均價上漲近 16% 至每加侖約 3.45 美元。
但 Wright 表示，政府預計一旦荷姆茲海峽恢復正常，汽油價格只會回落。「我們希望價格能降到每加侖 3 美元以下，而且很快就會實現的。」
他還表示，目前美國沒有針對伊朗的石油和天然氣基礎設施的計畫，最近對伊朗燃料倉庫的攻擊是以色列幹的，「(美方) 沒有針對伊朗的石油業、天然氣業或其能源產業的計畫」。
